لزوم ایجاد کلینیک های مددکاری برای مقابله با اسیب های اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه مروستی صبح دوشنبه در نشست کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان تهران، مشترک با شهرستان ورامین که با حضور شکرالله حسن بیگی، سرپرست استانداری تهران، سید حسین نقوی حسینی، نماینده مردم دشت ورامین در مجلس، حسین کاغذلو، فرماندار ورامین در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: یکی از ظرفیت‌های مقابله با آسیب‌های اجتماعی، ایجاد کلینیک‌های مددکاری در شهرستان‌ها است.

مروستی با اشاره به لزوم مقابله منسجم با آسیب های اجتماعی در شهرستان های استان تهران گفت: یکی از ظرفیت های این بخش ایجاد کلینیک های مددکاری در شهرستان ها است که در این بخش نیاز به ظرفیت سنجی جامع از سوی فرمانداری ها است.

وی افزود: پتانسیل بالایی در بهزیستی استان تهران وجود دارد و استانداری تهران نیز در این راستا مشارکت جدی خواهد داشت.

مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران بیان داشت: شهرستان ورامین در شرایط کنونی به۲ کلینیک مددکاری نیاز دارد و باید ارزیابی لازم در جهت انتخاب خیرینی که متقاضی این بخش هستند انجام شود و نسبت به مشارکت سمن ها و سازمان های مردم نهاد محلی و منطقه ای بستر لازم فراهم شود تا استانداری تهران در این زمینه نیز حداکثر مشارکت را خواهد داشت.