به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، داود رفعتی درباره حضور داوران خانم ایرانی در جام ملت های فوتسال زنان اروپا گفت: برای اولین‌بار اتفاق بزرگی در جامعه داوری رخ داده است. گلاره ناظمی و زری فتحی داوران بین المللی فوتسال بانوان کشورمان جهت قضاوت به مسابقات جام ملتهای فوتسال زنان اروپا می روند و این می تواند اتفاق خیلی مهمی برای جامعه داوری بانوان باشد.

رئیس دپارتمان داوری در ادامه خاطر نشان کرد: این مسابقات از ۱۵ تا ۱۷ فوریه ۲۰۱۹ (۲۶ تا ۲۸ بهمن ماه ۹۷) به میزبانی پرتغال برگزار می شود.