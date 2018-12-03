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۱۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۲۶

قضاوت داوران خانم ایرانی در جام ملت‌های اروپا

قضاوت داوران خانم ایرانی در جام ملت‌های اروپا

رئیس دپارتمان داوری از حضور گلاره ناظمی و زری فتحی در مسابقات جام ملت‌های فوتسال زنان اروپا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال،  داود رفعتی درباره حضور داوران خانم ایرانی در جام ملت های فوتسال زنان اروپا گفت: برای اولین‌بار اتفاق بزرگی در جامعه داوری رخ داده است. گلاره ناظمی و زری فتحی  داوران بین المللی فوتسال بانوان کشورمان جهت قضاوت به مسابقات جام ملتهای فوتسال زنان اروپا می روند و این می تواند اتفاق خیلی مهمی برای جامعه داوری بانوان باشد.

رئیس دپارتمان داوری در ادامه خاطر نشان کرد: این مسابقات از ۱۵ تا ۱۷ فوریه ۲۰۱۹ (۲۶ تا ۲۸ بهمن ماه ۹۷) به میزبانی پرتغال برگزار می شود.

کد مطلب 4474509

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