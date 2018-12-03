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۱۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۹

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی خبر داد:

ثبت ۲ هزار شکایت مردمی از طریق سامانه ۱۲۴

ثبت ۲ هزار شکایت مردمی از طریق سامانه ۱۲۴

بیرجند- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از دریافت دو هزار شکایت مردم از واحدهای صنفی و غیرصنفی استان از طریق سامانه ۱۲۴ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، داوود شهرکی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه طرح نظارتی و بازدید از اصناف اظهار داشت: برخورد با تخلفات اقتصادی و پایش هر چه بهتر بازار در گرو همکاری مردم با سازمان های نظارتی است.

وی، سامانه ارتباطی ۱۲۴ را سریع‌ترین پل ارتباطی بین مردم و بازرسان صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد و گفت: ستادخبری سازمان به صورت شبانه روزی آماده دریافت شکایات و گزارشات مردمی در سراسر استان است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون بیش از دو هزار گزارش مردمی از این طریق این سامانه به ثبت رسیده است، افزود: از این رقم بیش از ۲۴۰ مورد از این تعداد منجر به تشکیل پرونده تخلف شده است.

شهرکی اضافه کرد: همچنین در این مدت بالغ بر پنج میلیارد و ۲۸۹ میلیون ریال نیز در این مدت به مردم و شاکیان برگشت داده شده است.

انجام ۵۱ هزار بازرسی از واحدهای صنفی و غیرصنفی استان

وی همچنین از انجام بیش از ۵۱ هزار بازرسی از واحدهای صنفی و غیرصنفی استان طی این مدت خبر داد و گفت: این بازرسی ها منجر به تشکیل ۸۳۱ فقره پرونده تخلف به ارزش بالغ بر ۲۲ میلیارد و ۲۶۴ میلیون ریال شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به اجرای چهار طرح نظارتی در استان از ابتدای سال جاری تاکنون، عنوان داشت: طرح نظارتی ویژه شب یلدا نیز در استان اجرا خواهد شد.

شهرکی اضافه کرد: شهروندان می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف در سطح واحدهای صنفی و غیرصنفی مراتب را از طریق تماس با سامانه ۱۲۴ به ستاد خبری این سازمان گزارش دهند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

کد مطلب 4474553

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