بررسی وضعیت سامانه های فروش بلیت تئاتر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، در ابتدای جلسه مدیرعامل خانه تئاتر با مدیران سامانههای فروش بلیت تئاتر، شهرام گیلآبادی توضیحاتی راجع به خانه تئاتر و وظایف آن برای حضار ارایه کرد. وی در ادامه به توضیح وضعیت فعلی تئاتر به لحاظ آماری پرداخت و جایگاه سایتهای فروش بلیت در اقتصاد تئاتر ایران را بررسی کرد.
گیلآبادی خانه تئاتر را محفلی برای گردهمایی سایتهای فروش بلیت تئاتری دانست و با ذکر اینکه آینده کشور با تشکیل اتحادیهها و اصناف مرتبط است، پیشنهاد راهاندازی تشکل مربوط به این سامانهها را ارایه کرد.
وی افزود: مسیر هر حرکت حرفهای، تخصصی و توسعهای از تشکلهای صنفی و مردمنهاد میگذرد. بدون شک خانه تئاتر، خانه تمام تئاتری های متخصص و کارآزموده کشور است. تمام مشاغل حرفهای و وابسته به تئاتر باید خانه تئاتر را خانهای برای همگرایی و سیاستگذاری خود بدانند.
در ادامه با موافقت تمامی اعضا قرار شد جلسه بعدی برای گفتگو درباره تشکیل انجمن در هفته آینده توسط خانه تئاتر برنامهریزی شود.
در ابتدای جلسه حضار بهاتفاق مدیرعامل خانه تئاتر به بازدید از عمارت جدید خانه تئاتر پرداختند.
در این جلسه محمد عمروآبادی مدیرعامل سایت تیوال، محسن دهقانی مدیر کسب و کار سایت سینما تیکت، رحمان خوب زاده مدیر سایت آرخه، مهدی صالح هرندی مدیر شبکه کارینو، رضا میرابریشمی مدیر سایت بلیت دات کام، گلاره بهرامی مدیر سایت نت برگ، حمید رستمی مدیر سایت تیک۸، نگین دانشور و وحید محمدی از مدیران سایت تخفیفان از جمله حضار این جلسه بودند.
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