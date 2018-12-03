مدیریت ضعیفی در حوزه خاک داریم/ وضعیت بحرانی روند آلودگی خاک

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا واعظی ظهر دوشنبه در همایش بزرگداشت روز جهانی خاک که به میزبانی سالن زیتون سازمان جهادکشاورزی استان زنجان برگزار شد، با بیان اینکه مدیریت ضعیفی در حوزه خاک داریم و این در حالی است که سرعت تشکیل خاک در ایران بسیار کمتر از مناطق گرم و مرطوب است، افزود: متاسفانه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های حوزه خاک این است که روند فرسایش خاک در ایران به مراتب بیشتر از سایر کشورها است.

وی با یادآوری اینکه مشکل ما در زمینه خاک فقط مربوط به روند فرسایش آن نبوده و از نظر کربن آلی خاک نیز بسیار فقر هستیم و همین امر باعث می‌شود که تشکیل خاک پایدار و ذخیره عناصر غذایی را نداشته باشیم، ادامه داد: خاک، ذخیره «کربن» را بر عهده داشته و علاوه بر این‌که چرخه عناصر غذایی و زیست‌گاه جانوران است، از افزایش دمای کره زمین نیز جلوگیری می‌کند.

عضو هیئت‌علمی گروه خاک‌شناسی دانشگاه زنجان با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های جدی امروز در حوزه خاک مربوط به میزان آلودگی این عنصر حیاتی است که متاسفانه روند این آلودگی در کشور ما در وضعیت بحرانی قرار دارد، تصریح کرد: این بدان معنی است که همه سبزیجات ما آلوده هستند، لذا باید راهکارهای موثری در این زمینه اتخاذ کنیم که یکی از این راهکارها می‌تواند به حداقل رساندن خاک‌ورزی باشد.

واعظی با یادآوری اینکه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته برنامه‌های سدسازی خود را به دلیل اهمیتی که خاک در بحث ذخیره‌سازی آب دارد، تعطیل کرده‌اند، یادآور شد: امروز در استان زنجان با معضل جدی به نام از بین رفتن خاک مواجه هستیم؛ چرا که روند و سرعت تشکیل خاک در استان زنجان به دلیل اقلیم نیمه‌خشک و متمایل به خشک آن بسیار کند است، این در حالی است که سرعت فرسایش خاک، مهارنشدنی است.

رئیس انجمن علوم خاک ایران در زنجان با بیان اینکه متاسفانه بیش از ۶۰ درصد از خاک‌های کشور با کمبود ماده آلی مواجه بوده و علاوه بر این منابع خاک کشور از وجود معضل دیگری به نام کوددهی مازاد رنج می‌برد، افزود: آمار حاکی از آن است که تا به امروز ۲ درصد از گونه‌های گیاهی و ۱۰ درصد از جمعیت جانوری ایران منقرض شده که همه این مسائل نیاز به بازنگری جدی در مدیریت خاک دارد.

واعظی با تاکید بر اینکه امروز نیازمند انجام اقدامات ضروری در راستای حفظ منابع خاک هستیم، گفت: این اقدامات می‌تواند در قالب برنامه‌هایی چون نظارت هر چه بیشتر بر جلوگیری از مصرف آب‌های آلوده شهری در باغات و مزارع، ارتقای فرهنگ عمومی در مورد اهمیت حفظ خاک، به کارگیری روش‌های خاک‌ورزی حفاظتی و ... باشد.