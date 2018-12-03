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۱۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۲۹

کاتالیست‌ها در معاینه فنی آرم گذاری می شوند

کاتالیست‌ها در معاینه فنی آرم گذاری می شوند

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: خودروهایی که برای معاینه فنی اقدام می کنند کاتالیست شان با رنگ خاصی آرم گذاری می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پورسیدآقایی در واکنش به افرادی که برای گرفتن معاینه فنی از کاتالیست های اجاره ای استفاده می کنند، اظهار کرد: درباره استفاده از کاتالیست های اجاره ای به نظر من، موضوع کمی بزرگ نمایی شد. استفاده از کاتالیست های اجاره ای شایع نیست و تنها با مواردی برخورد داشته ایم.

وی با بیان اینکه این موضوع اثر جدی در آلودگی هوا و انجام معاینه فنی ندارد، اضافه کرد: خودروهایی که برای معاینه فنی اقدام می کنند کاتالیست شان با رنگ خاصی آرم گذاری می شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: اگر این کاتالیست دوباره روی خودروی دیگری مورد استفاده قرار گیرد، در مرکز مشخص می شود که کاتالیست قبلا مورد استفاده قرار گرفته و بنابراین خودرو برگشت می خورد و معاینه فنی آن تایید نمی شود.

پورسیدآقایی تاکید کرد: افرادی که نسبت به اجاره دادن کاتالیست اقدام می کردند، آگاه نبودند که پس از یک بار موضوع در معاینه فنی مشخص می شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران عنوان کرد: البته این موضوع شایع نبود و با اطلاع رسانی به موقع از شیوع آن جلوگیری شده است.

کد مطلب 4474638
نورا حسینی

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