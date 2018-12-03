به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پورسیدآقایی در واکنش به افرادی که برای گرفتن معاینه فنی از کاتالیست های اجاره ای استفاده می کنند، اظهار کرد: درباره استفاده از کاتالیست های اجاره ای به نظر من، موضوع کمی بزرگ نمایی شد. استفاده از کاتالیست های اجاره ای شایع نیست و تنها با مواردی برخورد داشته ایم.

وی با بیان اینکه این موضوع اثر جدی در آلودگی هوا و انجام معاینه فنی ندارد، اضافه کرد: خودروهایی که برای معاینه فنی اقدام می کنند کاتالیست شان با رنگ خاصی آرم گذاری می شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: اگر این کاتالیست دوباره روی خودروی دیگری مورد استفاده قرار گیرد، در مرکز مشخص می شود که کاتالیست قبلا مورد استفاده قرار گرفته و بنابراین خودرو برگشت می خورد و معاینه فنی آن تایید نمی شود.

پورسیدآقایی تاکید کرد: افرادی که نسبت به اجاره دادن کاتالیست اقدام می کردند، آگاه نبودند که پس از یک بار موضوع در معاینه فنی مشخص می شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران عنوان کرد: البته این موضوع شایع نبود و با اطلاع رسانی به موقع از شیوع آن جلوگیری شده است.