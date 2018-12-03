برخورد جدی با برداشت کنندگان غیر مجاز آب زاینده رود ضروری است

حسن ساسانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برخورد جدی با برداشت کنندگان غیر مجاز بالادست تا پایین دست زاینده رود و مسدود کردن چاه های غیر مجاز و ساماندهی از ابتدا تا انتهای زاینده رود از راهکارهای نجات اصفهان است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با بیان اینکه نجات آب اصفهان در اجرای پروژه بهشت آباد است، گفت: اگر چه ما مدعی هستیم که بالغ بر پنج هزار و ۱۵۰ چاه غیر مجاز را بستیم اما چگونه میتوان مطمئن شویم که به ازای پلمب هر چاه غیر مجاز یک چاه غیر مجاز دیگر ایجاد نشود.

وی با بیان اینکه در حوضه زاینده رود شاهد بارگذاری های زیادی هستیم که وزارت نیرو باید از آنها ممانعت جدی به عمل آورد، ادامه داد: به عنوان مثال بارگزاری های اضافه ای که با ساخت مساکن مهر بدون مطالعه بر آب منطقه ای تحمیل شد مانند ساخت مسکن مهر در فولاد شهر که یک هزار لیتر برثانیه آب نیاز دارد را باید از کجا تامین کرد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان به راهکارهای نجات اصفهان از خشکسالی خبر داد و افزود: جلوگیری از احداث صنایع بزرگ در زاینده رود و استفاده از پساب برای صنایعی مثل فولاد مبارکه و ذوب آهن و تغییر نگاه در حوزه شرب و بهداشت و صرفه جویی در مصرف آب از دیگر راهکاری نجات اصفهان از خشکسالی است.

وی اعلام کرد: کنترل‌های دقیق در هر دو استان اصفهان و چهار محال و بختیاری و از چلگرد تا گاوخونی و عدم نگاه منطقه ای دولت از دیگر اقداماتی است که می تواند اصفهان را از خشکسالی نجات دهد.

ساسانی با بیان اینکه باید در فلات مرکزی کشاورزی را متوقف کرد،‌ اظهار داشت: توسعه کشت‌های سنتی و گلخانه‌ای به جای کشاورزی از دیگر راهکارها امروزی برای مدیریت آب در اصفهان است.

وی ادامه داد: اصفهان به غیر از سد زاینده رود، دارای سدهای مهمی از جمله سد گلپایگان، سد حنا در سمیرم،‌سده قره آقاچه ، سد باغ کل در خوانسار،‌سد خمیران در شهرستان تیران و سد کمانه در سمیرم است که وضعیت این سدها بهتر از سد زاینده رود نیست.