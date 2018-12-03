پیام «محمود الزهار» به اسرای فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، محمود الزهار، عضو دفتر سیاسی حماس پیامی را از داخل سلول انفرادی محل نگهداری «نلسون ماندلا» رئیس جمهور فقید آفریقای جنوبی به اسرای فلسطینی دربند زندان های صهیونیستی ارسال کرد.

محمود زهار در این پیام خاطر نشان کرد که اسرای فلسطینی دربند زندان‌های رژیم صهیونیستی حتما از زندان خارج خواهند شد و همان طوری که نلسون ماندلا از زندان‌های رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی خارج شد و در اولین انتخابات دموکراتیک، قدرت را در این کشور در دست گرفت، اسرای فلسطینی هم پس از خروج از زندان، بر فلسطین حکمرانی خواهند کرد.

وی افزود: این پیامی نمادین به تمامی مبارزان در راه دین و وطن است. این قفل‌ها همیشگی نیستند و این اماکن نیز ابدی نیستند و تحمل اسارت در آنها همراه با یاد خدا، به نوعی باعث نزدیکی به خداوند تبارک و تعالی می‌شود.

زهار تصریح کرد: ما به اسرای دربند زندان‌های صهیونیستی می‌گوییم که شما از زندان‌ها خارج خواهید شد و همان طوری که ماندلا پس از خروج از زندان، قدرت را در کشورش در دست گرفت، شما هم در فلسطین حکومت خواهید کرد.