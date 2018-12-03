به گزارش خبرنگار مهر، پس از ناکامی در رقابتهای جهانی مجارستان و استعفای رسول خادم از ریاست فدراسیون کشتی، شاهد استعفاهای سریالی و دسته جمعی بسیاری از اهالی فدراسیون و همکاران خادم بودیم که معتقد بودند با رفتن خادم، دلیلی برای ادامه همکاری با فدراسیون وجود ندارد.

البته در این جمع حساب رضا لایق و حمید بنی تمیم به عنوان دبیر و نایب رئیس فدراسیون از دیگران جدا بود چرا که وزارت ورزش به آنها پیشنهاد داد تا به سرانجام رسیدن وضعیت انتخاب رئیس جدید در محل کار خود بمانند و امور جاری را ادامه دهند. اما در این میان برخی از اعضای شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی، مشاور رئیس فدراسیون، رئیس کمیته لیگ و .... به رغم استعفا بعد از رفتن خادم، دوباره به محل کار خود بازگشتند.

در تازه ترین مورد از بازگشت اهالی مستعفی فدراسیون باید به نایب رئیس بانوان اشاره کرد که بعید به نظر می رسید بعد از استعفای خادم راضی به ادامه همکاری با فدراسیون باشد اما خبر رسید وی نیز صبح امروز دوباره به ادامه همکاری با سرپرست فدراسیون تمایل نشان داده است.

با توجه به این اتفاقات می توان استعفای سریالی برخی اهالی کشتی و حامیان رسول خادم را به نوعی رفت و آمد احساسی تشبیه کرد که عمری بیش از یکماه نداشت!