به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اتریش، «پیتر گوشل بائور» سخنگوی وزارت خارجه اتریش در سخنانی در وین اظهار داشت: اتریش پیمان مهاجرتی سازمان ملل را امضا خواهد کرد.

این در حالی است که دولت اتریش پیشتر با انتقاد از برخی از مفاد پیمان مهاجرتی سازمان ملل از عدم پذیرش این پیمان خبر داده بود.

سخنگوی وزارت خارجه اتریش با اشاره به مخالفت های اخیر وین با پیمان مهاجرتی سازمان ملل خاطر نشان کرد: باید مواردی که مانع از بروز قاچاق انسان و مهاجرت های غیرقانونی می شود در این پیمان گنجانده شود.

پیمان مهاجرتی سازمان ملل قرار است در نشست ویژه ای در مراکش در ماه جاری میلادی مورد بررسی و تصمیم گیری نهایی قرار بگیرد.

تاکنون کشورهای آمریکا، مجارستان و چک مخالفت و عدم پذیرش این پیمان را اعلام کرده اند.