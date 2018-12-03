بعد از تحریم آمریکا، دستور توقف همه قراردادهای خارجی را دادیم!

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری در حاشیه نشست امضای قرارداد خرید تجهیزات ناوبری از شرکت های دانش بنیان داخلی به ارزش ۱۶۰ میلیارد تومان در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آیا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برنامه ای برای حمایت از ساخت هواپیمای مسافری دارد یا خیر؟ گفت: ساخت هواپیما را وزارت راه و شهرسازی پیگیری کند و ما در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به دنبال اجرای چنین برنامه ای نیستیم.

وی افزود: فعالیت در حوزه هوانوردی سیویل (غیرنظامی) لزوماً به معنی ساخت هواپیما نیست بلکه تکنولوژی های پیشرفته زیادی در بخش های جانبی صنعت هوانوردی غیر نظامی داریم که شرکت های دانش بنیان ما تجارب خوبی در این زمینه دارند.

همچنین رحمت الله مهابادی مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در جمع خبرنگاران درباره امضای قرارداد خرید تجهیزات فرودگاهی از شرکت های تولید کننده داخلی گفت: پس از اعمال تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران دستور توقف همه قراردادهای خارجی را صادر کردیم!

وی افزود: به همین منظور خرید از شرکت های دانش بنیان داخلی را در دستور کار قرار دادیم تا به این شرکت ها فرصتی برای نشان دادن خود در بخش صنعت هوانوردی غیر نظامی داده شود.