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۱۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۰۲

رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلولان کرمان:

ورزش معلولان نیازمند حمایت است

ورزش معلولان نیازمند حمایت است

کرمان - رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلولان کرمان خواستار حمایت از ورزش معلولان شد و گفت:مهمترین مسئله در خصوص ورزشکاران معلولان و جانبازان این است که حمایت ورزشی سازمان‌ها را داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نخعی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار مدال‌آوران و ورزشکاران مسابقات جاکارتا با استاندار کرمان بیان دشت: معلولان ثابت کردند که در بسیاری از موارد توانمندتر از مردم عادی هستند.

وی افزود: طی سال‌های اخیر ورزشکاران جانباز و معلول خوش درخشیدند؛ از جمله خانم‌ها نعمتی و کردستانی و آقای نصیری که پرچمداران المپیک و افتخاری بزرگ برای مردم کرمان هستند.

نخعی تصریح کرد: تنها کسی که در جهان کرسی بین‌المللی دارد خانم همتی از استان کرمان است که برای ما افتخار بزرگی محسوب می‌شود.

رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلولان استان کرمان گفت: در بازی‌های جاکارتا ۱۰ ورزشکار داشتیم که از این تعداد ۹ نفر مدال‌آور شدند.

وی تصریح کرد ما در ۲۰ رشته ورزشی آمادگی شرکت در مسابقات پارالمپیک را داشتیم که به دلیل برخی مسائل و تنگ‌نظری‌ها که در فدراسیون صورت گرفت باعث شد که تعداد شرکت کنندگان ما در مسابقات کمتر باشد.

نخعی گفت: هم‌اکنون در حال آماده سازی خودمان برای مسابقات ۲۰۲۰ توکیو هستیم و تمام تلاش خود را به کار گرفتیم تا مدال‌آوران بیشتری داشته باشیم.

رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلولان استان کرمان یادآور شد: سازمان بهزیستی، سازمان ورزش و جوانان و مجموعه ورزشی همه همت و تلاش خود را برای موفقیت در مسابقات می‌کنند اما تلاش اصلی را خانواده‌های این افراد تمام داده‌اند.

وی افزود: مهمترین مسئله در خصوص ورزشکاران معلول و جانباز این است که ما بتوانیم حمایت ورزشی سازمان‌ها را داشته باشیم و از استاندار می‌خواهیم که ما را به یکی از منابع به عنوان اسپانسر وصل کنند تا این عزیزان دغدغه هزینه‌های جانبی را نداشته باشند.

کد مطلب 4474731

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