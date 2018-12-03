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۱۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۰۰

هواشناسی پیش‌بینی کرد؛

افزایش آلاینده‌ها در البرز / وقوع یخبندان شبانه در جاده چالوس

افزایش آلاینده‌ها در البرز / وقوع یخبندان شبانه در جاده چالوس

کرج - هواشناسی با توجه به استقرار جوی پایدار در منطقه البرز مرکزی، برای سه روز آینده افزایش آلاینده‌ها را پیش‌بینی کرد.

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر از استقرار جوی پایدار در منطقه البرز مرکزی خبر داد و گفت: پی آمد این جوی پایدار در برخی ساعات افزایش ابر، غبار محلی و افزایش آلاینده‌ها تا حدود سه روز دیگر است.

مدیرکل هواشناسی استان البرز وضعیت امروز هوای شهرستان کرج را ناسالم برای گروه‌های حساس اعلام کرد و گفت: کمینه دمای هوای این شهرستان ۵ درجه سانتی‌گراد است.

وی بابیان اینکه وضعیت کیفی هوای شهرستان طالقان سالم است، گفت: این در حالی است که وضعیت کیفی هوای شهرستان‌های، هشتگرد، اشتهارد، فردیس و نظرآباد برای گروه‌های حساس ناسالم است.

رحمانیان با تأکید بر اینکه دمای هوای امروز دیزین منفی ۴ درجه سانتی‌گراد است، گفت: برای این منطقه یخبندان شبانه پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان البرز در ادامه وضعیت جوی محور کرج - چالوس را صاف تاکمی ابری همراه با افزایش ابر و یخبندان شبانه اعلام کرد.

کد مطلب 4474732

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