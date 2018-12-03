منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر از استقرار جوی پایدار در منطقه البرز مرکزی خبر داد و گفت: پی آمد این جوی پایدار در برخی ساعات افزایش ابر، غبار محلی و افزایش آلاینده‌ها تا حدود سه روز دیگر است.

مدیرکل هواشناسی استان البرز وضعیت امروز هوای شهرستان کرج را ناسالم برای گروه‌های حساس اعلام کرد و گفت: کمینه دمای هوای این شهرستان ۵ درجه سانتی‌گراد است.

وی بابیان اینکه وضعیت کیفی هوای شهرستان طالقان سالم است، گفت: این در حالی است که وضعیت کیفی هوای شهرستان‌های، هشتگرد، اشتهارد، فردیس و نظرآباد برای گروه‌های حساس ناسالم است.

رحمانیان با تأکید بر اینکه دمای هوای امروز دیزین منفی ۴ درجه سانتی‌گراد است، گفت: برای این منطقه یخبندان شبانه پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان البرز در ادامه وضعیت جوی محور کرج - چالوس را صاف تاکمی ابری همراه با افزایش ابر و یخبندان شبانه اعلام کرد.