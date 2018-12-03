بانوی شیرازی قهرمان جهان مدال خود را به حرم مطهر رضوی اهدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از هیئت ورزش‌های همگانی استان فارس جابر مهدیار مسئول دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در مراسم اهدای مدال قهرمانی سمیرا ارم به آستان قدس رضوی، گفت: سمیرا ارم از قهرمانان جهانی در رشته تپانچه پارالمپیک با همت بلند و نیت خیری که از قبل دارند تصمیم گرفتند مدال طلای مسابقات جهانی خود را تقدیم آستان قدس رضوی کنند.

وی بیان کرد: به زودی مقدماتی فراهم می‌کنیم تا مراسم رسمی در مرکز استان و پس از آن نیز در مشهد مقدس و در حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار و مدال ایشان تقدیم این آستان مقدس شود.

مسئول کمیته ورزشی خادم‌یاران رضوی استان فارس نیز با تجلیل از کار نیک و پسندیده سمیرا ارم گفت: این ورزشکار قبلا یکی از مدال‌های طلای خود را تقدیم حرم مطهر شاهچراغ(ع) کرده است.

سیروس پاک‌ فطرت بیان کرد: کمیته ورزشی خادم‌یاران رضوی به زودی برنامه‌های خود را در نقاط مختلف استان فارس با محوریت ترویج فرهنگ رضوی در ورزش آغاز می‌کند.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان فارس، تصریح کرد: همچنین به زودی فراخوان برگزاری دروه‌های خادم‌یاران رضوی ویژه ورزشکاران استان فارس اعلام می‌شود تا در پی آن ورزشکاران علاقه‌مند بتوانند به عنوان خادم امام رضا(ع) مشغول خدمت شوند.

سمیرا ارم ملی‌پوش شیرازی تیم تیراندازی جانبازان و معلولان نیز گفت: سه سال است که تبانچه بادی در ۵۰ متر را کار می‌کنم و تا به امروز هفت مدال طلا و چهار مدال نقره جهانی را کسب کرده‌ام .

وی با بیان اینکه در مسابقات پارآسیایی جاکارتا نایب قهرمان آسیا شدم بیان کرد: در این مسابقات همچنین موفق شدم، رکورد آسیا در تبانچه بادی ۱۰ متر بزنم و به عنوان اولین بانوی ایرانی سهمیه مسابقات ۲۰۲۰ را بدست آورم .

ارم با اشاره به اینکه رکورد ۵۰ متر تپانچه خفیف را سال گذشته در مسابقات قهرمانی جهان جابجا کرده است، افزود: افتخار این را داشتم از سوی کمیته ملی پارالمپیک به عنوان بانوی برتر و پرچم‌دار کاروان پارآسیایی در جاکارتا باشم و پرچم کشورم را با اقتدار بالا ببرم و هم اکنون نیز سعادت مرا همراهی کرده که در دفتر آستان قدس رضوی در فارس حضور یافته و برای اهدا بهترین مدالم که طلا است را به حرم امام رضا(ع) اعلام کنم.