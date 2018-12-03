برخی از مسائل قانون اساسی نیاز به بازنگری دارد

عبدالرضا مصری در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت روز قانون اساسی اظهار داشت: قانون اساسی کشور یکی از مترقی‌ترین قوانین اساسی جهان است که برای نخستین بار مردم‌سالاری دینی در آن لحاظ شده که این در دنیا بی‌نظیر است.

وی افزود: در قانون اساسی کشور ما حفظ حقوق مردم و کرامت انسانی مورد توجه است به گونه‌ای که در اصل سوم قانون اساسی بعد از اصول دین، حفظ کرامت انسانی به این اصل اضافه و تدابیری برای رفع هر گونه تبعیض ناروا اندیشیده شده است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در آن بخشی از قانون اساسی از حقوق ملت بحث می‌کند و به زنان و مردان بدون در نظر گرفتن قومیت، نژاد و زبان توجه دارد و برگرفته از روح تعالی اسلام و حقوقی است بهترین قانون را داریم.

مصری ادامه داد: همه آنچه که در قرآن آمده در قانون اساسی نیز برای انسان رعایت شده، اما نسبت به برخی ساختارها از جمله شیوه حکومت‌داری و دامنه مسئولیت قوا نسبت به یکدیگر و مشارکت آنها مشکلاتی وجود دارد.

وی گفت: یکی از نیازهای جدی که البته مقام معظم رهبری نیز در سفر به کرمانشاه به آن اشاره کردند این است اگر زمانی قانون اساسی اصلاح شود باید دولت پارلمانی داشته باشیم که اختلاف میان مجلس و دولت نباشد به این صورت که بعد از انتخاب مجلس دولت نیز از میان آن انتخاب شود.

نمایندگان مصالح نظام را بر مصالح فردی ترجیح دهند

به گفته این عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه، با یک مجلس قانون‌گذار نمی‌توانیم قوانینی به صرفه و صلاح کل کشور تدوین کنیم در واقع نیاز به مجلس دیگری در قالب مجلس نخبگان یا سنا داریم تا مجلس فعلی به عنوان منعکس‌کننده انتظارات و نظرات گروه‌های مردمی و کمبودهای مناطق باشد.

مصری تصریح کرد: به افرادی نیاز داریم که مصالح نظام را بر مصالح فردی ترجیح دهند، چه اینکه در حال حاضر نمایندگانی داریم که بقای آنان با اهداف نمایندگی آنها در تعارض است؛ این تعارض تا جایی است که اگر امروزه نماینده‌ای در مجلس شورای اسلامی به دغدغه‌های اصلی کشور توجه کند ممکن است با شرایطی که برای آینده او در نظر گرفته می شود مطابقت وجود نداشته باشد.

وی افزود: ممکن است نمایندگان بقای خود را در این ببینند که دست به کارهایی بزنند که ممکن است حتی اعتقادی به آن هم نداشته باشد و آن کارها خیلی به نفع مملکت نیست.

این منتخب ملت در مجلس گفت: همچنین از نظر شرایط انتخاب رئیس جمهور در قانون اساسی مشکلاتی وجود دارد و هر کسی در هر حالتی حق ثبت‌نام برای کاندیداتوری ریاست جمهوری را برای خود قائل است در حالی که برای نمایندگی مجلس و شورای شهر شرایط ویژه‌ای تعریف شده است، اما در بحث کاندیدای ریاست جمهوری افراد با سواد خواندن و نوشتن و کمترین تجربه اجرایی نسبت به ثبت نام اقدام می‌کنند.

وی عنوان کرد: امروزه برخی از مسائل قانون اساسی نیاز به بازنگری دارد اگر شرایط بازنگری پیش آید البته تا جایی که به ساختار و نه اصول بازمی‌گردد می‌توان از تجربه این سالها استفاده کرد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی افزود: البته یک مرحله اصلاحات انجام شده چه اینکه برخی ساختارها بر مبنای شورا ریخته شده بود و در نهایت شورا حذف شد و بین ریاست جمهوری و نخست وزیری تضاد وجود داشت که سمت نخست وزیری حذف شد.

مصری خاطرنشان کرد: امسال نیز با بهره گیری از تجربه این سال‌ها نیازمند بازنگری قانون اساسی هستیم و امیدواریم که روند اجرای قانون اساسی به نحوی که شایسته کشور است اصلاح شود.