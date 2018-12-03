شهرداران یک روز با ویلچر سر کار بروند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری در حاشیه مراسم روز جهانی معلول که امروز برگزار شد، گفت: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان یکی از قوانین کاملی بود که در جهت حمایت از حقوق این افراد به تصویب رسیده که البته فقط تصویب قانون کافی نیست و باید در جهت اجرای بهتر آن گام برداریم.

وی با اشاره به اقدامات رفاهی که برای معلولان و مددجویان انجام شده است، گفت: در سال جاری بیش از ۷ هزار میلیارد تومان برای رفع فقر مطلق اختصاص پیدا کرده که قدم های اولیه خوبی برای اجرای آن انجام شده است.

شریعتمداری گفت: اجرای کامل قانون طی یک سال امکان پذیر نیست و امیدواریم بتوانیم بخشی از نیازها را در سال جاری و بخش دیگر را در بودجه سال ۹۸ بگنجانیم تا بتوانیم با همراهی بهزیستی اقداماتی موثر برای رفع مشکلات معلولان انجام دهیم.

وی گفت: در سال جاری قصد داریم به سمت شرکای اجتماعی حرکت کنیم و در جهت توانمندسازی و تاسیس خیریه هایی برای حمایت از معلولان حرکت کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اشتغال معلولان اشاره کرد و گفت: حرکت هایی برای اشتغال این افراد آغاز شده و در بودجه ۹۸ نیز اقدامات بیشتری انجام خواهیم داد.

وی از انتخاب مشاوری برای معلولان خبر داد و گفت: از همه گروه های معلولان و تشکل های دولتی درخواست می کنیم تا فردی را به عنوان نماینده خود انتخاب و به ما معرفی کنند تا به عنوان مشاور وزیر در امور معلولان باشد و از این طریق بتوانیم بیشتر از گذشته در جریان مشکلات آنها قرار گیریم.

وی گفت: امیدواریم در سال جاری خدمات بیشتری را در جهت حمایت از افراد معلول ارائه دهیم.

وی درباره سبد حمایتی گفت: تمامی افرادی که مددجوی بهزیستی و کمیته امداد بودند سبد حمایتی را دریافت کردند و به کارمندانی که زیر سه میلیون تومان حقوق می گیرند سبد حمایتی تعلق گرفت و از افرادی که زیر سه میلیون تومان حقوق شان است و سبد به آنها تعلق نگرفته می خواهیم به سازمان بهزیستی و کمیته امداد اعتراض خود را اعلام کنند و به آن رسیدگی می شود.

وزیر رفاه گفت: بسته حمایتی دولت شامل تمام افراد تحت پوشش بهزیستی، کمیته امداد، کارمندان دولت، بازنشستگان و روستایی ها و عشایری است که زیر سه میلیون تومان حقوق می گیرند.

وی با اشاره به اینکه مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی پیش از این 14 نوبت بسته حمایتی توزیع شده است گفت: به همین دلیل اختلال توزیع در این نوبت بسیار کاهش پیدا کرده است.

وزیر رفاه با تاکید براینکه توزیع بسته حمایتی میان کارمندان آموزش و پرورش تمام شده است افزود: بعد از آن نوبت بازنشستگان است.

همچنین شریعتمداری در سخنرانی خود در این همایش گفت: در ایران بیش از ۵۰۰ کارآفرین برتر در عرصه جهانی داریم و می توانیم از مشارکت آنها به نفع معلولین استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه به رغم اینکه سرانه دانش آموزان معلول ۴ برابر افزایش یافته است گفت: این مبلغ باز هم کافی نیست و باید افزایش یابد.

وی گفت: بیش از ۱۴ هزار و ۳۰۰ معلول آموزش مهارت شغلی دریافت کردند و همچنین به خانواده های دارای دو معلول مسکن تعلق می گیرد که البته این قانون درست نیست و نیاز به اصلاح دارد چرا که خانواده ای که یک معلول دارد نیز باید از این امکانات برخوردار شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جامعه به سمت پیری در حرکت است و تعداد معلولان به تبع آن در حال افزایش است و این موضوع نیازمند کار بیشتر است.

وی همچنین به مشکلات معلولان اشاره کرد و اظهار داشت: در این مراسم معلولان نیازهای خود را که شامل لوازم کمک توانبخشی، سمعک، ویلچر مطرح کردند که ما قول می دهیم نسبت به رفع آن اقدام کنیم و هر سه ماه یک بار جلساتی با حضور معلولان و نمایندگان آنها برگزار و اقداماتی که در این مدت برای آنها صورت گرفته را گزارش دهیم.

شریعتمداری در این مراسم از تمامی مسئولان و شهرداران سراسر کشور درخواست کرد که یک روز خود را به جای معلولان بگذارند و با ویلچر از منزل بیرون بیایند و با اتوبوس به محل کار خود بروند و ببینند معابر برای معلولان مناسب سازی شده است یا خیر و اگر نبود برای رفع آن اقدامی بیندیشند.

وی همچنین گفت: هنگامی که سخن معلولی که دکتری ریاضی داشته اما کار ندارد، می شنوم تقاضای مرگ می کنم.

وی خطاب به مددکاران تاکید کرد: صحبت های معلولان و مددجویان را گوش کنید و آنها را درک کنید.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک سوم از منابع بهزیستی باید صرف توانبخشی شود، گفت: باید رئیس سازمان بهزیستی و مسئولان مرتبط روشی را برای هزینه کرد این منابع انتخاب کنند تا شفاف سازی ها صورت گیرد و معلولان ببینند که بدون پارتی نیز وسایل توانبخشی به آنها اختصاص پیدا می کند.

شریعتمداری با اشاره به اینکه ۴.۸ درصد از افراد دارای معلولیت های سختی هستند، گفت: دو برابر این تعداد معلولینی هستند که شناخته نشده اند.

به گفته وی، باید کمپینی ایجاد شود تا هر مسئولی دوستدار یک خانواده معلول شود و در این صورت مشکلات این افراد به گوش همه می رسد و در جهت رفع آن اقدام خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یک سوم یک میلیارد معلول جهان کودک هستند، گفت:در همین جا وعده می دهم اولا بدون مشارکت نماینده معلولان تصمیم گیری نشود و در آینده نزدیک نیز نماینده ای از جامعه معلولان به عنوان مشاور بنده انتخاب شود همچنین یک سوم منابع بهزیستی در حوزه توانبخشی ذخیره خواهد شد.

وزیر رفاه گفت: معلولان می توانند یک نماینده ای در مجلس داشته باشند و در این زمینه هیچ محدودیتی ندارند و به عنوان نماینده یک یا چند نفر را معرفی کنند.

در حاشیه این مراسم از افراد موفق دارای معلولیت تقدیر شد و تعدادی از معلولان به درخواست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشکلات خود را بازگو کردند. برخی از این معلولان نسبت به کمبود و گران شدن وسایل توانبخشی گلایه داشتند و عنوان کردند سازمان بهزیستی اقدامات لازم را برای ما انجام نمی دهد.

همچنین فرد دیگری با اشاره به اینکه همسر معلول داشته و هزینه نگهداری برایش سنگین است، گفت: با توجه به شرایط و سن همسرم و مناسب سازی نشدن منزل برای نگهداری از وی دچار مشکل هستم به طوری که حتی ۲۰ روز یک بار امکان استحمام وی را ندارم.

برخی دیگر از معلولان نیز از برخورد بد مددکاران بهزیستی گلایه داشتند.

یکی از معلولان ضمن گلایه از مسئولان بهزیستی گفت: زمانی که برای درخواست مستمری به بهزیستی مراجعه می کنم آنها عنوان می کنند منتظر باش تا یک نفر بمیرد تا ما تو را جایگزین کنیم.

معلول دیگری به مناسب سازی نبودن اماکن و ساختمان های اداری اشاره کرد و گفت: حتی سالنی که امروز همایش در آن برگزار شده برای معلولان مناسب سازی نشده است.

مادر یکی از معلولان گفت: پسرم دکتری ریاضی دارد اما بیکار است و از ما حمایتی نمی شود.

وزیر رفاه در پایان این مراسم از معلولان خواست تا مشکلات خود را در نامه ای بنویسند و به وی بدهند و قول حل و فصل آنها را داد.