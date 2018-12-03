بنگاه های اقتصادی از ورزشکاران حمایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی امیری خراسانی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار استاندار کرمان با مدال‌آوران معلول و جانباز در مسابقات جاکارتا اظهار کرد: المپیک و پارالمپیک از رسمی‌ترین مسابقات جهانی است.

وی بیان داشت: از سال گذشته بر اساس سند توسعه ورزش پارالمپیک ۲۰۲۰ بر اساس اصلاحیه و تاکیدی که با حضور وزیر و شش نماینده تدوین شد خدا را شاکریم که در ۲۰۱۴ ما ۸ نماینده داشتیم که امسال به ۱۱ نماینده رسیده است.

مدیرکل تربیت بدنی استان کرمان گفت: همچنین در بعد کیفیت عملکرد نسبت به سال‌های گذشته ارتقاء خوبی داشتیم.

وی ادامه داد: پیشنهاد می‌کنم که یک برنامه‌ای تعریف شود تا بنگاه‌های اقتصادی به ما کمک کنند و از ورزشکاران المپیک و پارالمپیک حمایت کنند.

امیری خراسانی تصریح کرد: هدف از این برنامه هدفمند کردن بودجه‌های ورزشی در کرمان است که خروجی آن برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی در جهان است.