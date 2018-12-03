کشف ۲.۵ تن آرد قاچاق و خارج از شبکه توزیع در نهاوند

سرهنگ شااحمد ساکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران گشت کلانتری ۱۱ شهرستان نهاوند حین گشت زنی در سطح شهر به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: طی بازرسی های صورت گرفته از این خودرو ۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم آرد قاچاق و فاقد مجوز کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند ارزش آرد کشف شده را یکصد میلیون ریال عنوان کرد.

سرهنگ ساکی بابیان اینکه در پی این کشف متهم تحویل اداره تعزیرات حکومتی شد، گفت: پلیس با تمام توان و به کارگیری حداکثری امکانات خود با پدیده شوم قاچاق مبارزه خواهد کرد و شهروندان نیز می توانند اخبار و اطلاعات خود را در زمینه قاچاق کالا با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.