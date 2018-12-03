یک میلیارد تومان در زمینه ورزش و جوانان صرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صادقزاده پیش از ظهر دوشنبه در دیدار استاندار کرمان با مدالآوران معلول و جانباز مسابقات جاکارتا بیان داشت: در حال حاضر استان کرمان ۵۵ هزار و ۱۱ نفر معلول را تحت پوشش مستمری خودش قرار داده است.
وی افزود: ۱۰ درصد از افراد جامعه دچار معلولیت اجتماعی هستند که ما از این افراد که نیازمند حمایتهای اساسی هستند و همچنین افرادی که نیازمند منابع مالی هستند حمایت میکنیم.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت: در سال جاری ۲۳ هزار نفر پشت نوبت تحت حمایت داشتیم که مورد حمایت واقع شدند گرچه از دید کلی افتخاری برای جامعه نیست منتهی ما استانی بودیم که توانستیم تمام این حمایتها را انجام دهیم.
وی تصریح کرد: معلولان دارای توانمندیهای بسیار خوبی هستند اما متاسفانه این به عنوان فرهنگ در جامعه ما نهادینه نشده و جایگاه خود را پیدا نکرده است لذا در هر عرصهای که معلولان وارد میشود با چالشهایی مواجه هستند که باید به آن توجه کرد.
صادقزاده یادآور شد: توجه به فرهنگسازی جایگاه معلولان در جامعه در بدنه دولت است و در این زمینه به سازمانها و ادارات توصیههایی شده است.
وی گفت: اگر کاستیهایی که در شورای مناسبسازی و سایر ادارات و شوراهای مرتبط با معلولان مرتفع شود قطعاً مشکلات هم تعدیل میشوند.
مدیر کل بهزیستی استان کرمان اظهار داشت: سال گذشته سه میلیارد تومان از تملک دستگاهها استفاده کردیم که امسال هدر رفت.
وی افزود: اگر مناسبسازی در شهرداریها و دهیاریها جدی گرفته شود بقیه ادارات و سازمانها نیز آن را جدی میگیرند گرچه امسال ما ورود قضایی را در بحث مناسبسازی نیز داشتیم.
صادقزاده گفت: سال قبل حدود یک میلیارد تومان در زمینه ورزش و جوانان با افتخار هزینه کردیم چون این افراد لیاقتش را داشتند.
وی بیان داشت: مشکلی که پیش رو داریم این است که بسیاری از مدال آوران باید صحنه را به جوانترها بسپارند که باید دستگاههای مرتبط کمک کنند تا این افراد بتوانند در جهت آموزش افراد جدید اقدام کنند.
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