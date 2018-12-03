صیانت از آب و خاک وظیفه شرعی و همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی روز دوشنبه در همایش روز جهانی خاک که با حضور منوچهر گرجی رئیس انجمن علوم خاک ایران، فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، مهرزاد مستشاری معاون توسعه منابع انسانی موسسه تحقیقات آب و خاک کشور و و معاونین و مدیران و کارشناسان فنی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: آب و خاک جزو مقدسات دینی ما محسوب می شوند بنابراین حیات هستی به این دو بستگی دارد.

وی افزود: باید در حفاظت از این دو منبع مهم کوشا باشیم و آنها را دچار تغییرات نکنیم تا خسارات جبران ناپذیری به زندگی بشری وارد نشود.

آیت الله عابدینی به نقش و اهمیت آب و خاک در تامین امنیت غذایی اشاره کرد و تصریح کرد : آب، هوا و خاک عناصر حیاتی بشر هستند که باید توجه ویژه به آنها شود.

وی به پتانسیل استان در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: قزوین شرایط مناسبی برای تولید انواع محصولات کشاورزی را دارد بنابراین باید منابع آب و خاک آن باید به درستی مدیریت شود که این مهم با حمایت دلسوزانه مسئولین امکانپذیر خواهد بود.

امام جمعه قزوین تاکید کرد : باید از سپردن سرمایه های خاک و آب به افراد بی خرد جلوگیری کرد تا خسارت جبران ناپذیری وارد نشود.