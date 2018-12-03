قضات نباید بر مبنای سفارش افراد حکم صادر کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد یزدی قبل از ظهر دوشنبه در همایش دوره تکمیلی حقوق ‌دانان تراز انقلاب اسلامی که در سالن همایش‌های مجتمع یاوران مهدی(عج) برگزار شد، با بیان اینکه اعتبار هر حکومت وابستگی زیادی به اعتبار دستگاه قضایی دارد، افزود: اعتبار دستگاه قضایی وابسته به نظرات قضات و افرادی است که نظرات آن‌ها در تصمیم نهایی تأثیر دارد.

وی گفت: قاضی باید در مسیر قضاوت، تنها به خداوند و تحقق عدالت توجه داشته باشد زیرا تلاش آنان عدالت اجتماعی را در جامعه برقرار می‌کنند.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه چنانچه هوای نفسانی در امر قضاوت وارد شود، صدور رأی را با چالش‌های جدی روبه‌ رو می‌سازد، افزود: صدور رأی بر مبنای عدل و عدالت مهم‌ترین مطالبه و انتظاری است که از حقوق‌ دانان و قضات وجود دارد.

وی بیان کرد: حقوق دانان و قضات باید بدانند که در حساس‌ترین جایگاه در نظام مقدس جمهوری اسلامی مشغول به فعالیت هستند بنابراین باید به گونه‌ای عمل کنند که آیندگان از ارزیابی عملکرد ما نمره قابل قبولی به ما بدهند.

آیت الله یزدی گفت: اسرار افراد امانتی در بین قضات است بنابراین قاضی نباید بر مبنای سفارش و توصیه‌های برخی افراد حکم صادر کند.