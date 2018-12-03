درخواست ترامپ از پاکستان برای کمک به روند صلح افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پاکستان، «عمران خان» نخست وزیر پاکستان در گفتگو با خبرنگاران این کشور گفت که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا، صبح امروز طی نامه ای به وی از پاکستان خواسته است تا در جهت پیشبرد مذاکرات صلح افغانستان و کشاندن طالبان بر سر میز مذکره، ایفای نقش کند.

نخست وزیر پاکستان در ادامه تاکید کرد که اسلام آباد برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

عمران خان در جواب سوال یکی از خبرنگاران که پرسیده بود با توجه به جنگ لفظی توئیتری اخیر ترامپ و عمران خان و پاسخ سخت پاکستان به رئیس جمهوری آمریکا، چگونه ترامپ به وی نامه نوشته است گفت: سران پاکستان پیش از این با لحن عذرخواهانه پاسخ سران آمریکا را می دادند اما وقتی ما با در نظر گرفتن جایگاه برابر برای طرفین، جواب آنها را دادیم، رویه خود را عوض کردند.