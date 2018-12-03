۳۸ هزار هکتار از اراضی استان البرز زیر کشت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید موسوی پیش از ظهر دوشنبه در همایش روز جهانی خاک که در موسسه علوم دامی کشور واقع در کرج برگزار شد با اشاره به اینکه طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب مسئله خاک هم به‌اندازه آب اهمیت دارد، اظهار کرد: باید از حاصلخیزی خاک مراقبت کنیم.

وی اراضی کشاورزی استان را ۶۸ هزار هکتار اعلام کرد و گفت: ۱۵ هزار هکتار جنگل و ۳۷۴ هزار هکتار مرتع نیز از دیگر داشته‌های استان البرز است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با تأکید بر اینکه بیش از ۴۵ هزار هکتار از ارضای استان بیابانی است، گفت: در حال حاضر ۳۸ هزار هکتار از سطح اراضی استان زیر کشت است.

موسوی با این توضیح که ۹۱۰ هزار تن تولیدات زراعی در استان البرز کشت می‌شود، بیان کرد: سطح کشت محصولات باغی در این استان نیز برابر ۴۸۳ هزار تن است.

وی با تأکید بر اینکه توجه به خاک به‌عنوان یک زیست‌بوم اهمیت زیادی حتی نسبت به آب دارد، گفت: تاکنون اقدامات مهمی در حوزه خاک انجام‌شده ازجمله آن می‌توان به تجهیز اراضی سنتی کشاورزی و توسعه کشاورزی حفاظتی کشت مستقیم اشاره کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز از اجرای طرح مطالعاتی تهیه اطلس خاک استان در راستای مدیدیت تغذیه خاک خبر داد و گفت: اجرای این مهم بسیار حائز اهمیت است.

موسوی به اقداماتی که به‌منظور حفظ اراضی زراعی و باغی انجام‌شده نیز اشاره کرد و گفت: توقف عملیات تغییر کاربری از طریق صدور اخطاریه که ۹۱۸ مورد بوده است ازجمله این اقدامات است.

وی با این توضیح اینکه بیش از ۵ هزار هکتار از اراضی سنتی البرز مجهز به موارد توسعه‌ای شده است، گفت: این مهم سبب صرفه‌جویی در آب می‌شود، همچنین در سال جاری ۲۸۰ هکتار کشت مستقیم را توانسته‌ایم حفظ کنیم و ۷ هزار و ۶۰۰ هکتار از کودهای آلی و زیستی در اراضی استان استفاده‌شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز در بخشی دیگری از تهیه نقشه کاداستر برای اراضی کشاورزی استان خبر داد و گفت: ۳۰۰ سال زمان لازم است تا یک متر شکل گیرد اما متاسفانه بشر تنها در مدت چند دقیقه با اقداماتی ازجمله هجوم شهرنشینی، رها کردن زباله‌ها در طبیعت و یا سرریز فاضلاب و پساب‌ها به زمین‌ها موجب آسیب زدن به خاک می‌شود.

موسوی بیان کرد: خاک برای ما یک ثروت است درحالی‌که به آن خسارت وارد می‌کنیم و جبران این زیان‌ها به‌راحتی ممکن نیست ما باید بتوانیم از این مقدار خاکی که در البرز وجود دارد به‌خوبی حفظ، حراست و محافظت کنیم.