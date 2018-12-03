خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، حسین دستار: ایران پهناور حدود هزار و ۲۰۰ شهر دارد و ۱۶ تیم فوتبال لیگ برتری؛ با یک حساب سرانگشتی متوجه خواهیم شد که حدود یک درصد شهرهای ایران تیم فوتبال لیگ برتری دارند و ۹۹ درصد دیگر در آرزوی داشتن چنین سرمایه ای.

اگر نسبت سرانه جمعیت را حساب کنیم آمار بسیار جالب تر می شود. با فرض جمعیت ۸۰ میلیونی، به ازاء هر پنج میلیون نفر یک تیم فوتبال لیگ برتری وجود دارد. شهرستان جم با جمعیتی حدود ۷۵ هزار نفر ثروتی در خود دارد که کمتر شهرستانی با این جمعیت از آن برخوردار است.

نقش فوتبال در توسعه اقتصادی ، فرهنگی و ایجاد نشاط اجتماعی در جوامع برکسی پوشیده نیست. اهیمت فوتبال در دنیای کنونی به حدی است که وزیر دارائی کشور فرانسه به عنوان دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو پس از قهرمانی در جام جهانی۲۰۱۸ به نقش اثرگذار این قهرمانی بر اقتصاد فرانسه اشاره می کند و کشور اسپانیا با توسعه صنعت باشگاه داری فقط در یک سال بیش از۴۷ هزار شغل ایجاد کرده است.

درکنار این ۴۷ هزار شغل درآمدهای ناشی از تبلیغات، پخش تلوزیونی، قرار گرفتن در فهرست بازار بورس و ... را اضافه نمایید. فارغ از نقش فوتبال در توسعه اقتصادی، نقش این جادوی قرن در توسعه فرهنگی، ایجاد نشاط اجتماعی و کاهش اضطراب ها و تخلیه روانی جوامع نیز برکسی پوشیده نیست و حضور هزاران نفری تماشاگران در یک مسابقه فوتبال، این ورزش را به مردمی ترین ورزش دنیا تبدیل کرده است.

ناگفته پیداست که توسعه این ذخیره استراتژیک می بایست به عنوان یکی از اولویت های هر جامعه ای در سطوح کلان و منطقه ای تعریف شود و اگر مسئولی توجه به مشکلات تیم محبوب ومردمی فوتبال پارس جنوبی جم را جزء اولویت های شهرستان برمی شمارد، نشان از درایت و نگاه دور اندیش ایشان داشته و شایسته تقدیر است نه تخریب و سرزنش رسانه ای.

فوتبال در دنیای امروز فراتر از یک ورزش عمل می کند. نمادهای فرهنگی و زیرساختی ایجاد شده توسط این ورزش جادویی در دنیا به حدی است که اگر آن را یک میراث ماندگار نام بگذاریم گزافه گویی نکرده ایم.

پارس‌جنوبی فرصتی برای فردای بهتر

وجود تیم پارس جنوبی جم در جنوب استان بوشهر علاوه بر کمک به توسعه زیرساختها و ایجاد نشاط اجتماعی می تواند فردایی را برای شهرستان جم و استان بوشهر رقم بزند که نفت گاز و ثروت عظیم آن از انجامش ناتوان بوده است.

نقش این تیم محبوب در توسعه برند شهری جم و استان بوشهر و توسعه نشاط و شادی اجتماعی در این حوزه نیاز به توضیح ندارد. مسئولین شهرستان و استان می بایست این فرصت بزرگ را غنیمت شمرده و با هم دلی در جهت رفع مشکلات این تیم محبوب بکوشند.

در منطقه ای که بیش از ۲۰ شرکت فعال پتروشیمی و فازهای متعدد گازی فعالیت می کنند هزینه های تیم پارس جنوبی جم برای این صنعت عظیم قطره ای از یک دریاست بی انصافی است که کوزه گر از کوزه شکسته آب بخورد و در منطقه ای که سهم بالایی در تولید ملی کشور دارد، سهم مردمانش فقط استنشاق دود فلرها و آلودگی آب و خاک سرزمین شان باشد ویگانه دلخوشی مردمان آن یعنی تیم محبوب پارس جنوبی جم با مشکلات شدید مالی دست و پنجه نرم کند.

در منطقه ای که بیش از ۲۰ شرکت فعال پتروشیمی و فازهای متعدد گازی فعالیت می کنند هزینه های تیم پارس جنوبی جم سوزنی در انبار کاه است و تامین هزینه های آن برای این صنعت عظیم قطره ای از یک دریاست.

گذشته از توجه به تقویت روحیه مطالبه گری در مردم و ایجاد و توسعه زیرساخت های درآمد زا برای تیم، مسئولین محترم نیز باید بدانند که این تیم خط قرمز زنبورهای زرد است و نادیده انگاشتن مطالبات آن به مثابه تخریب لانه زنبورها خواهد بود و بدون تردید عدم حمایت مالی از این تیم در قالب بخشی از مسئولیت های اجتماعی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، بازخورد مناسبی را در جامعه پیرامونی به دنبال نخواهد داشت.

لزوم رفع مشکلات مالی تیم

تیم پارس جنوبی جم یک تیم وابسته به صنعت نفت است ولی با وجود اینکه اقتصاد ایران بر روی همین صنعت نفت می‌چرخد، حمایت مناسبی از تیم فوتبال پارس جم به عنوان نماینده استان بوشهر صورت نمی‌گیرد.

مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال پارس جنوبی به خبرنگار مهر گفت: در صورتی که مشکلات مالی تیم حل شود و مبالغ مورد نیاز بازیکنان رفع شود در نیم فصل قادر خواهیم بود برای خرید بازیکنان جدید اقدام کنیم.

وی حفظ بازیکنان کنونی تیم را یکی از اولویت‌های اساسی در تیم دانست و بیان کرد: با رفع مشکلات مالی تیم قادر خواهیم بود که در نیم‌فصل دوم عملکرد خوب خود را استمرار ببخشیم.

سرمربی تیم فوتبال پارس جنوبی جم گفت: اگر مشکلات مالی تیم حل شود به فکر اردوی بین فصل هم هستیم و برای جذب بازیکنان جدید هم تلاش می‌کنیم ولی اولویت ما حفظ بازیکنان کنونی تیم است.

تزریق پول به تیم در دستور کار است

به گفته بهرام رضاییان مدیرعامل باشگاه پارس جنوبی، این مشکلات تنها مربوط به تیم ما نیست و بسیاری از تیم‌های لیگ برتر مشکل دارند و تلاش داریم با استفاده از ظرفیت‌های موجود مشکلات را رفع کنیم.

وی با بیان اینکه بازیکنان نیز حق دارند که مطالباتشان را دریافت کنند، تصریح کرد: مدیرعامل جدید منطقه حمایت خوبی از تیم داشته است و تزریق پول به تیم پارس جنوبی را در دستور کار خودش قرار داده است تا مطالبات بازیکنان و کادر فنی پرداخت شود.

مدیرعامل باشگاه پارس جنوبی گفت: مبلغی به حساب باشگاه پول آمده و قرار است مابقی این پول نیز طی روزهای آینده پرداخت شود تا بتوانیم قبل از بازی با پرسپولیس دریافتی اعضای تیم را به ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش دهیم.

مسئولان از پارس جم حمایت کنند

فرماندار شهرستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم پارس جنوبی جم متعلق به همه استان است و همه باید پیگیر مشکلات و تامین نیازهای این تیم مردمی باشند.

محمد حسینی خواستار تلاش همه مسئولان استان و نمایندگان مجلس برای تامین مطالبات تیم پارس جنوبی جم شد و افزود: برای رفع مشکلات تیم پارس جنوبی جم برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت تعریف شده است و تزریق مالی در دستور کار است.

وی با اشاره به اینکه اولویت اول شهرستان جم را تیم پارس جم می‌دانم خاطرنشان کرد: حتی بین آب و تیم پارس، تیم پارس را به عنوان اولویت اصلی معرفی کرده ام و معتقدم رفع مشکلات این تیم از آب و برق و اشتغال واجب‌تر است.

حسینی بیان کرد: مدیر عامل جدید منطقه ویژه پارس خود فردی فوتبالی است و دغدغه تیم پارس را دارد و به مشکلات تیم واقف است و همکاری خوبی دارد و باید به وی فرصت و دلگرمی داد تا بتواند مشکلات را رفع کند.