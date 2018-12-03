عضویت ۴۵ هزار نفر در سازمان بسیج حقوقدانان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بهرامیان قبل از ظهر دوشنبه در همایش دوره تکمیلی حقوق ‌دانان تراز انقلاب اسلامی که در سالن همایش مجتمع یاوران مهدی(عج) برگزار شد، با بیان اینکه سالروز تصویب قانون اساسی همزمان با تأسیس بسیج حقوق دادن بوده است، افزود: ۴۵ هزار وکیل، کارمندان حقوق قضایی و حقوقدان در سازمان بسیج حقوقدانان کشور عضو هستند.

وی ادامه داد: با اجرای طرح هر مسجد یک حقوقدان، تاکنون به بیش از ۱۰۰ هزار نفر مشاوره حقوقی ارائه شده است.

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور ضمن اشاره به ‌ضرورت تشکیل نظام اسلامی در اجرای احکام اسلامی، افزود: امام خمینی(ره) اجرای احکام عدالت‌ خواه اسلامی را تنها در گرو تشکیل حکومت اسلامی و تشکیل نظام اسلامی را یکی از وظایف اصلی خود می‌دانستند.

وی بیان کرد: به منظور استفاده از ظرفیت‌های عظیم بسیج، در حال ساماندهی ۲۵۶ انجمن تخصصی در سراسر کشور هستیم.

بهرامیان با بیان اینکه انقلاب اسلامی در حال حاضر در مرحله دولت اسلامی قرار دارد، افزود: باید به سمت اسلامی شدن قوای سه‌گانه و زندگی اسلامی و علوی حرکت کنیم.

وی بیان کرد: اولین حربه دشمن ناامیدی مردم از آینده کشور است بنابراین نباید در مسیر پیشرفت کشور ناامید شد و تکلیف خود را فراموش کرد.

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور در خصوص اهداف برگزاری این همایش نیز افزود: تربیت نیروی انسانی همتراز انقلاب اسلامی با تأکید بر امید به آینده یکی از اهداف برگزاری این همایش است.

وی با اشاره به لزوم پاسدای حقوق دانان از مسئولان با مطالبه گری از حقوق عمومی مردم، افزود: بسیج حقوقدانان در عرصه بین المللی نیز وارد میدان شده و در مقابل هجمه‌های حقوقی خارجی به دفاع از کشور بپردازد.

بهرامیان بیان کرد: تحقق عدالت و مبارزه با فساد اولویت‌های بسیج حقوقدانان است و بسیج حقوقدانان باید با رویکرد جهادی و بسیجی به دنبال تحقق این آرمان‌ها و مطالبه‌گری برای خدمت به مردم داشته باشد.