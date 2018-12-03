  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۴۶

«مارتین گریفیتس» امروز وارد صنعا می‌شود

«مارتین گریفیتس» امروز وارد صنعا می‌شود

فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن امروز(دوشنبه) وارد صنعا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، یک منبع در سازمان ملل اعلام کرد که «مارتین گریفیتس» فرستاده این سازمان به یمن امروز وارد صنعا می شود.

وی در ادامه افزود: سفر این مقام سازمان ملل به یمن در چارچوب تلاش های وی برای برگزاری مذاکرات میان طرف های یمنی با هدف تحقق صلح در این کشور صورت می گیرد.

این منبع تاکید کرد: سازمان ملل برای بازگشایی فرودگاه بین المللی صنعا در برابر پروازهای غیر نظامی از طریق مذاکرات صلح تلاش می کند.

این در حالیست که انصارالله یمن اعلام کرد که با هرگونه پیش شرطی از سوی ائتلاف متجاوز سعودی برای برگزاری این مذاکرات مخالف است.

کد مطلب 4474797

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها