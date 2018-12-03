به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، یک منبع در سازمان ملل اعلام کرد که «مارتین گریفیتس» فرستاده این سازمان به یمن امروز وارد صنعا می شود.

وی در ادامه افزود: سفر این مقام سازمان ملل به یمن در چارچوب تلاش های وی برای برگزاری مذاکرات میان طرف های یمنی با هدف تحقق صلح در این کشور صورت می گیرد.

این منبع تاکید کرد: سازمان ملل برای بازگشایی فرودگاه بین المللی صنعا در برابر پروازهای غیر نظامی از طریق مذاکرات صلح تلاش می کند.

این در حالیست که انصارالله یمن اعلام کرد که با هرگونه پیش شرطی از سوی ائتلاف متجاوز سعودی برای برگزاری این مذاکرات مخالف است.