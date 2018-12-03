واکاوی علل تجاوز نظامی آمریکا به «السخنه»؛ اهمیت راهبردی شهر

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: بامداد دوشنبه بود که خبرگزاری رسمی سوریه از حمله موشکی ائتلاف بین‌المللی به اصطلاح ضد داعش به سرکردگی ایالات متحده آمریکا به یک پایگاه ارتش این کشور در جنوب منطقه «السخنه» خبر داد؛ اقدام تجاوزکارانه‌ای که البته برای چندمین بار طی سال‌های گذشته توسط آمریکایی‌ها، اتفاق افتاد.

خبرگزاری رسمی سوریه در این خصوص اعلام کرد که علیرغم عدم وقوع خسارت های انسانی در حمله تجاوزکارانه جنگنده های ائتلاف آمریکایی به پایگاه ارتش در السخنه، اما این حمله تلفات مادی را برجای گذاشته است. همانطور که پیشتر نیز گفته شد، حملات آمریکایی ها به سوریه در قالب ائتلاف به اصطلاح ضد داعش از سال ۲۰۱۴ یعنی همان دوره های آغازین تأسیس ائتلاف مذکور، کلید خورد.

واقعیت آن است که نگاهی به پرونده سراسر جنایت ایالات متحده آمریکا در سوریه از زمان تشکیل ائتلاف به اصطلاح ضد داعش، نشان می دهد که آمریکایی ها هیچ نقطه، منطقه و شهر و روستایی در این کشور را بمباران نکرده اند، مگر اینکه این شهرها و مناطق از اهمیت استراتژیک بالایی برخوردار بوده اند. شهر السخنه نیز که به تازگی هدف حملات تجاوزکارانه آمریکایی ها قرار گرفته از این قاعده مستثنی نیست و اهمیت بسیار بالای آن موجب تجاوزگری آمریکایی ها در آنجا شده است.

اهمیت استراتژیک شهر «السخنه»

شهر «السخنه» به دلیل موقعیت جغرافیایی که دارد، یک شهر استراتژیک محسوب می شود که سیطره تکفیری هایِ تحت الحمایه ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی می تواند کمک شایانی به پیشبرد اهداف غربی ها در آنجا بکند. این شهر در حومه شرقی استان حمص واقع شده است. بخشی از اهمیت استراتژیک السخنه به دلیل نزدیکی آن به شهر دیرالزور است. از سوی دیگر، شهر السخنه بخش دیگری از اهمیت استراتژیک خود را مرهون فاصله ۷۰ کیلومتری اش از شهر باستانی «تَدمُر» است.

لذا این موقعیت جغرافیایی به خوبی گویای این واقعیت است که شهر السخنه شهر تدمر و دیرالزور را به یکدیگر متصل می کند و در یک کلام، حلقه وصل میان شرق و جنوب سوریه محسوب می شود. بنابراین، بدیهی است که ائتلاف متجاوز آمریکایی، شهر السخنه را در لیست خود برای تجاوزگری های هرچه بیشتر در آنجا قرار داده باشد.

این نکته بسیار مهم را نیز باید مد نظر قرار داد که شهر السخنه در منطقه‌ای قرار دارد که مهمترین چاه‌های نفت و گاز سوریه از جمله میادین «الهیل» و «الشاعر» در آنجا قرار دارند و بدون شک آمریکایی ها و غربی ها برای تسلط بر این میادین، به آنها چشم طمع دوخته اند. لذا حمله تجاوزکارانه اخیر آمریکایی به السخنه نمی تواند با این مسأله بی ارتباط باشد.

تغییر معادلات میدانی به نفع مقاومت

نیروهای مقاومت سوری حدود ۱۵ ماه پیش موفق شدند در جریان درگیری های شدید با عناصر تکفیری تحت الحمایه ایالات متحده آمریکا و غرب، بر آنها فائق آمده و شهر السخنه را به جمع شهرهای استراتژیک آزادشده اضافه کنند. این دستاورد استراتژیک از آن زمان تاکنون معادلات میدانی در عرصه نبرد با تروریست های تکفیری را به نفع نیروهای مقاومت تغییر داده است؛ مسأله ای که به هیچ وجه به مذاق آمریکایی ها خوش نیامده است.

اهمیت این شهر برای گروه های تروریستی ـ تکفیری و حامیان منطقه ای و بین المللی آنها و در رأسشان عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا به حدی بود که از آن تحت عنوان آخرین دژ تکفیری‌ها در حمص یاد می کردند. پس از فرو ریختن این دژ و آوار شدن آن بر سَر تکفیریها، امروز آمریکایی ها در قامت خونخواهی از مزدورانشان برخاسته و برای تحقق دستاوردهای سیاسی و نظامی، آن را هدف حملات هوایی و موشکی قرار می دهند.

پیام حمایت از رژیم صهیونیستی در سوریه

حمله آمریکایی ها به السخنه در حالی اتفاق افتاد که رژیم صهیونیستی طی روز جمعه هفته گذشته بار دیگر ضمن به نمایش گذاشتن خویِ تجاوزگری خود، خاک سوریه را هدف حمله هوایی قرار داد. البته پدافند موشکی ارتش سوریه تحت تأثیر عنصر غافلگیری حمله صهیونیستها قرار نگرفت و ضمن رهگیری موشک های شلیک شده، آنها را منهدم کرد.

درحالی که صهیونیستها بسیار امیدوار بودند تا از رهگذر این تجاوز نظامی وحشیانه ضربات مهلکی را به نیروهای مقاومت سوری وارد آورده و برای خود دستاوردی کسب کنند، پدافند موشکی ارتش سوریه قدرت و آمادگی خود را به رخ دشمن صهیونیستی کشاند.

پس از تجاوز رژیم صهیونیستی بود که وزارت خارجه سوریه با ارسال پیام هایی جداگانه به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت این سازمان ضمن محکومیت شدید این تجاوز، خواستار تلاش برای متوقف ساختن روند کنونی توسط رژیم صهیونیستی شد.

ایالات متحده آمریکا نیز با حمله تجاوزکارانه اخیر خود به السخنه این پیام را به مقامات سوری مخابره کرد که علیرغم تلاش های دیپلماتیک آنها، واشنگتن اجازه نخواهد داد منافع رژیم صهیونیستی به عنوان اصلی ترین متحد آن در منطقه، با خطر مواجه شود. در واقع، می توان از حمله آمریکایی ها به سوریه در شهر السخنه به عنوان پیام حمایت از منافع رژیم صهیونیستی در سوریه، یاد کرد.

دهن کجی به توافق سه جانبه «آستانه ۱۱»

شاید مهمترین پیام حمله متجاوزانه ایالات متحده آمریکا به شهر السخنه در حمص سوریه، خطاب به اجلاس اخیر «آستانه» برای حل بحران سوریه بوده باشد. آمریکایی ها که عمدتا از حضور در سلسله نشست های آستانه برای حل بحران سوریه خودداری کرده اند، هر بار پس از پایان این نشست‌ها اقدام خصمانه ای را در سوریه صورت داده اند که به نوعی به به دست اندرکاران برگزاری آن دهن کجی کرده باشند.

این بار نیز ایالات متحده آمریکا با اتخاذ یک گزینه نظامی خصمانه، به توافق سه جانبه تهران، آنکارا و مسکو برای تلاش برای حل سیاسی بحران سوریه و تقویت روند مبارزه با تروریسم، دهن کجی کرد و این پیام را به شرکت کنندگان در اجلاس «آستانه ۱۱» مخابره کرد که علیرغم توافقات حاصل شده در دور اخیر مذاکرات صلح سوری، واشنگتن همچنان راهکار نظامی برای مقابله با دولت دمشق را در دستور کار خود دارد.

در هر صورت، آنچه که واضح به نظر می رسد این است که اهداف متعدد ایالات متحده آمریکا در سوریه تاکنون با شکست مواجه شده است و این کشور علیرغم گذشت حدود ۸ سال از بحران سوریه موفق به عملیاتی ساختن پروژه های شوم خود در این کشور نشده است. از این پس نیز به نظر نمی رسد که آمریکایی ها با وجود تداوم تجاوزگری های خود، دستاورد سیاسی یا نظامی استراتژیکی را در سوریه به دست آورند.