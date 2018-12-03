فعالیت‌ در حوزه معلولین مصداق اقامه نماز است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی دوشنبه روز در دیدار اعضای کانون معلولین توانای استان قزوین اظهار داشت: خداوند زمانی که می‌خواهد به انسانها نمره انسانی بدهد، به ظاهر آنها نگاه نمی‌کند بلکه می‌فرماید برترین، گرانقیمت‌ترین، و انسان‌ترین شما کسانی هستند که کرامت آنها از دیگران برتر باشد و این تفسیر خداوند نشان می‌دهد تبعیض در نظام خلقت جایگاهی ندارد چرا که کرامت سرمایه عظیمی است که می‌تواند در همه انسانها رشد و بالندگی پیدا کند و چه بسا معلولان این توانایی را بیشتر از دیگران داشته باشند.

امام جمعه قزوین با بیان اینکه خداوند چیزی را کم نمی‌کند و اگر چیزی را از انسان بگیرد توانایی دیگری به او می‌بخشد، تأکید کرد: خداوند به همه انسانها توانایی بخشیده است و انسان بدون توانایی وجود ندارد و آقای موسوی به خوبی توانسته است توانایی‌های شما را کشف و به دنیا معرفی کند.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین پس از شنیدن فعالیت‌های مدیران و کارکنان مجموعه کانون معلولین توانا با ابراز خرسندی از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های این مجموعه خاطرنشان کرد: شما افتخار و برکت جامعه ما هستید. توانمندی‌های این مجموعه آنقدر عظیم است که می‌تواند مشکلات بخش‌های دیگر جامعه را نیز برطرف کند.

وی در ادامه با بیان اینکه در منابع دینی آمده اگر نماز پذیرفته شود اعمال دیگر نیز پذیرفته می‌شود، گفت: علاوه بر آنکه نماز می‌خوانیم باید نماز را اقامه کنیم. حقیقتاً به معنای واقعی کلمه کارهایی که در این مجموعه انجام می شود مصداق اقامه نماز است.