دور چهارم تور تنیس روی میز ایران در آبادان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیات تنیس روی میز منطقه آزاد اروند ظهر امروز در حاشیه آغاز این تور در جمع خبرنگاران گفت: دور چهارم تور حرفه ای تنیس روی میز کشور با حضور بازیکنان برتر کشور و اعضای تیم های ملی رده های مختلف سنی برگزار می شود.

علیرضا خلیلی نیا افزود: در این تور چهار روزه، ۱۳۲ تنیسور حرفه ای از ۲۳ استان کشور با یکدیگر به رقابت می پردازند.

وی با بیان اینکه این رقابت ها دارای بالاترین ضریب رنکینگ داخلی کشور است، اظهار کرد: مسابقات به صورت گروهی و حذفی انجام می شود.

رئیس هیات تنیس روی میز منطقه آزاد اروند تصریح کرد: در پایان مرحله گروهی این رقابت ها ۶۴ نفر به مرحله بعد صعود می کنند.

به گفته خلیلی نیا، «افشین نوروزی»، «امیر حسین هدایی»، «سجاد حسینی»، «عارف احمدی فر»، «سروش امیری نیا» و «میعاد لطفی» از قهرمانان بین المللی تنیس روی میز کشورند که در این تور حضور دارند.

وی افزود: مرحله پنجم تور تنیس روی میز ایران دی ماه امسال در زاهدان برگزار می شود که در پایان ۲ تنیسور برتر این مسابقات به رقابت های قهرمانی جهان که ادریبهشت ماه سال آینده در مجارستان برگزار می شود، اعزام خواهند شد.

خلیلی نیا اظهار کرد: در دور چهارم این رقابت ها ۱۳ تنیس باز آبادانی حضور دارند که می توانند در جمع مدعیان باشند.

رئیس هیات تنیس روی میز منطقه آزاد اروند یادآور شد: به طور حتم میزبانی آبادان از مسابقات کشوری و حضور ورزشکاران برتر در این مسابقات، سبب ارتقای جایگاه ورزش منطقه و ایجاد انگیزه در میان ورزشکاران بومی می شود.