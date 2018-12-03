سامانه ملی اطلاعات خاک ایران بزودی رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد محصص مستشاری در حاشیه همایش روز جهانی خاک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت:با راه اندازی سامانه ملی اطلاعات خاک ایران همه اطلاعات خاک های کشور ذخیره شده و در اختیار محققان قرار می گیرد.

وی اظهارداشت: موسسه تحقیقات خاک و آب کشور یک برنامه راهبردی کوتاه و بلند مدت در مدیریت خاک و آب کشور است که بر این اساس طرحهای مهم آب و خاک در حال اجراست.

معاون توسعه منابع انسانی موسسه تحقیقات آب و خاک کشور در ادامه به قانون و لایحه حفاظت از خاک اشاره کرد و گفت: این مصوبه در حال حاضر توسط مجلس مصوب شده اما یک سری نواقصی دارد که پس از تایید شورای نگهبان ابلاغ و عملیاتی می شود.

مستشاری یادآورشد: حفاظت از خاک متعلق به امروز و دیروز نیست زیرا نابودی منابع خاکی در برخی موارد جبران‌ناپذیر است و ما موظفیم این نعمت خدادای را همانطور که در اختیار ما قرار گرفته به نسل آینده منتقل کنیم.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون هرگونه تغییر کاربری باید مطالعات خاک شناسی داشته باشد و خاک هایی که درجه ۴ به پایین دارند به هیچ عنوان نباید تغییر کاربری داده شوند.

مستشاری گفت: باید خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بصورت مداوم پایش شود تا برنامه ریزی لازم در جهت کاهش بهره وری و بازسازی خاک انجام شود.

وی بر لزوم اهمیت تکمیل و به روز رسانی مطالعات خاک شناسی در تمام استانها با توجه به قانون حفاظت از خاک تاکید کرد.

محصص مستشاری اظهارداشت: ۳۰ هزار هکتار از اراضی تحت شبکه آبیاری استان قزوین مطالعات خاکشناسی انجام شده است.

مستشاری تاکید کرد: بدون داشتن مظالعات خاک شناسی نمی توانیم الگوی کشت مناسبی را پیاده کنیم زیرا بر مبنای مطالعات خاک شناسی می توان متناسب با آن کشت محصولات کشاورزی را انجام داد.

وی شناسایی کانون های آلوده، تغذیه نوین محصولات کشاورزی، کشاورزی حفاظتی، پراکنش عناصر غذایی در اراضی زراعی، ناهنجاری تغذیه درمحصولات استراتژیک و محدود بودن خاک کشور از لحاظ کربن آلی، مدیریت اراضی شور، ایجاد بانک اطلاعات خاک کشور و تناسب اراضی کشاورزی را از مهمترین ارکان برنامه راهبردی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور دانست.