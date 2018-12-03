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۱۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۵۲

اعلام نامزدهای بخش مستندنگاری جایزه ادبی جلال آل‌احمد

اعلام نامزدهای بخش مستندنگاری جایزه ادبی جلال آل‌احمد

نامزدهای بخش مستندنگاری یازدهمین جایزه ادبی جلال آل‌احمد از سوی دبیرخانه این جایزه معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر،هیئت داوران بخش «مستندنگاری» یازدهمین دوره‌ جایزه‌ ادبی جلال آل‌احمد، اسامی پنج نامزد راه‌یافته به مرحله نهایی این بخش را اعلام کردند.

اسامی نامزدها به ترتیب الفبا به شرح زیر است:

«الف لام خمینی»  به قلم «هدایت‌الله بهبودی» از انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی

«برسد به دست خانم ف» به قلم «راحله صبوری» از انتشارات سوره مهر

«پیراهن‌های همیشه» به قلم «حمیدرضا صدر» از نشر چشمه

«رکاب‌زنان در پی شمس» به قلم «حسن کرمی قراملکی» از انتشارات ستوده

«ماموستا» به قلم «علی رستمی» از انتشارات سوره مهر

این پنج اثر به داوری «مصطفی رحیمی»، «گلستان جعفریان» و «مریم برادران» به مرحله نهایی یازدهمین دوره‌ جایزه‌ ادبی جلال آل‌احمد راه پیدا کردند.

کد مطلب 4474817

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