نوسازی بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر رضوی مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنایی ظهر دوشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد اظهار کرد: شورای شهر مشهد تاکنون تعامل خوبی با تمامی کمیسیون های تخصصی مجلس داشته و از پتانسیل این‌ کمیسیون‌ها باید به بهترین شکل بهره برد.

وی افزود: مشهد متعلق به ساکنان این شهر و استان خراسان و ایران نیست بلکه متعلق به تمامی جهان اسلام است و باید پتانسیل‌های موجود در این شهر مورد استفاده قرار گیرد و در این میان مدیریت شهری مشهد می تواند از ظرفیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی استفاده کند.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی گفت: مشهد به عنوان یکی از پایگاه های جهان اسلام مطرح است و در این میان نباید تنها حرم مطهر رضوی را مورد توجه قرار دهیم بلکه باید به دیگر بخش ها از جمله نوسازی بافت فرسوده اطراف بارگاه امام هشتم(ع) نیز توجه شود.

بنایی تصریح کرد:در راستای نوسازی و بهسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی دولت متعهد به پرداخت ۱۴۰۰ میلیارد تومان شده است که ۳۵۰ میلیارد تومان به عنوان قسط اول طی ماه جاری آزادسازی خواهد شد. همچنین موضوع حاشیه‌نشینی در شهر مشهد، دغدغه تمام کشور است و باید برای رفع این معضل چاره‌ای اندیشیده شود.

وی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از نظرات و پیشنهادات اقشار مختلف جامعه از اهمیت بالایی برخوردار بوده و در این راستا در مجمع نمایندگان خراسان رضوی از نظرات دانشجویان، احزاب و اقشار مختلف استفاده می کنیم.