بسیجیان به دنبال مصونیت اجتماعی جامعه از جرائم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا افشار قبل از ظهر دوشنبه در همایش دوره تکمیلی حقوقدانان تراز انقلاب اسلامی که در سالن همایش مجتمع یاوران مهدی(عج) برگزار شد، با بیان اینکه مردم ‌سالاری دینی بخش اصلی و هویت‌ بخش نظام اسلامی است، افزود: ۲۳ محور جرائم اجتماعی در سراسر کشور در اولویت قرار گرفته است که با مشارکت بسیج عمومی مردم می‌توان به پیشگیری از جرائم اجتماعی در جامعه پرداخت و در این مسیر باید طرح‌های خلاقانه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه فرآیند مشخصی برای مردم‌ سالاری دینی در دامن نظام اسلامی شکل ‌گرفته که از هویت دینی کشور نشأت گرفته است، افزود: مردم ‌سالاری دینی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اصلی نظام اسلامی است که در انتخابات مختلف نمایان می‌شود.

رئیس هیئت عالی اندیشه ورزی سپاه پاسداران با بیان اینکه چنانچه مشارکت مردم به صورت سازماندهی شده باشد بسیاری از مشکلات بر طرف خواهد شد، افزود: بسیج بستری برای حضور مردم در همه عرصه‌هاست و بسیجیان باید با ارائه طرح‌هایی به دنبال مصونیت اجتماعی در جامعه از جرائم باشند.

وی بیان کرد: حضور مردم در راهپیمایی‌های مختلف، مطالبات اجتماعی و امر به‌ معروف و نهی از منکر از جمله مؤلفه‌های مهم مردم‌ سالاری دینی در قالب نظام اسلامی محسوب می‌شود.

سردار افشار با بیان اینکه بسیج حقوقدانان برای ایجاد نظم اجتماعی، قانون مداری و مقابله با جرائم اقتصادی وظیفه سنگینی برعهده دارد، افزود: تهدید نرم مهمترین تهدید پیش روی کشور است و در حوزه امنیتی و نظامی، قدرت نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی به اندازه‌ای است که هیچ کشوری جرأت مواجهه جنگ سخت علیه ایران را ندارد.