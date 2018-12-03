تمکین به قانون اساسی یک شاخص مهم در حوزه وحدت ملی است

به گزارش خبرنگارمهر، محمدرضا حیدری ظهر دوشنبه در جلسه علنی شورای شهر مشهد اظهار کرد: بدون شک تمکین به قانون اساسی و فصل الخطاب قراردادن آن می تواند یکی از شاخص های مهم در حوزه انجسام و وحدت ملی باشد و آن را باید محور فعالیت های خود قرار دهیم.
وی با اشاره به روز مجلس افزود:مرحوم مدرس را میتوان به عنوان نماینده واقعی مردم تلقی کرد چرا که ضمن استقلال اقتصادی از دستگاه حکومت، هیچگاه به اعتقادات و مردم پشت نکرد وامیدواریم نمایندگان ما با الگوگیری از مرحوم مدرس، در راه احقاق حقوق مردم و حفظ مصالح و منافع ملی از هیچ کوششی فروگذار نکنند.
رئیس شورای شهر مشهد تصریح کرد: از جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخاطر مصوبه برگشت ۳۲۰۰ میلیارد تومان از حوزه مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریها و دهیاریها که در اصلاح بودجه سال ۹۷ محقق شد، تشکر و قدردانی میکنیم.
وی افزود:پیوند محکمی بین شورای پنجم شهر مشهد با نمایندگان مجلس وجود دارد و ظرفیت های بسیاری در این خصوص است که کمتر موفق به استفاده از آنها شدهایم وامیدواریم این تعاملات در باقیمانده فعالیت شورای پنجم و مجلس شورای اسلامی بیشتر شود.
حیدری تاکید کرد: نامگذاری روز جهانی معلولان با هدف ارتقا آگاهی های عمومی و پرداختن به مسائل و مشکلات این جامعه انجام شده است، قشر توانمندی که باید به خواستها و مطالبات آنها متناسب با سایر شهروندان پرداخته شود تا از خدمات عمومی شهر استفاده مطلوب کنند.
وی تاکید کرد:جامعه معلولان قشری فهیم، محجوب و صبور و امیدوارند که بهترین الگو برای باورمندی و اعتماد به نفس در جامعه هستند.
رئیس شورای شهر مشهدخاطرنشان کرد:مدیریت شهری مشهد در دوره جدید گام های بسزایی در خصوص توجه به جامعه معلولان داشته است و اقدامات خوبی در زمینه مناسبسازی فضای شهری انجام شده ولی تا رسیدن به حد مطلوب فاصله داریم.
حیدری اظهارکرد:در این راستا اتوبوسهای جدیدی به ناوگان حمل و نقل عمومی افزوده شده که مناسب استفاده معلولان هستند و همچنین ۱۰ میلیارد ریال اعتبار نیز برای حمل و نقل دانشآموزان استثنایی در جلسه علنی شورا به تصویب رسیده است.
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