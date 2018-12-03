نیروی دریایی ارتش از دانش متخصصان بومی بهره می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، ناخدا یکم عرشه و ستاد عبدالوهاب طاهری پیش از ظهردوشنبه در مراسم مشترک یگان‌های نظامی در فرماندهی ناوگان شمال در شهرستان انزلی، اظهار کرد: پس از جنگ تحمیلی تا کنون نیروی دریایی تاثیر فراوانی در تامین امنیت دریاها داشته است.

وی افزود: برقراری روابط سیاسی و فرهنگی و اجتماعی با اعزام ناوگروه‌های مختلف به سایر کشورها از جمله کارهایی است که در کنار تامین امنیت دریاها سبب شده از دوران جنگ تحمیلی تاکنون، خللی در اقتصاد دریا محور جمهوری سالامی ایران ایجاد نشود.

ناخدا یکم طاهری تاکید کرد: تجهیز یگان‌های شناور کلاس سینا و کلاس سهند و زیر دریایی فاتح در دوران تحریم نشان از اقتدار صنعتگران و متخصصان نیروی دریایی ارتش دارد.

وی با بیان اینکه عملکرد یگان‌های دریایی در عملیات مروارید سال ۵۹ جنگ تحمیلی را به شیوه دیگری رقم زد، تاکیدکرد: تامین امنیت آب های داخلی و بین المللی توسط یگان‌های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی از زمان پایان جنگ تحمیلی تاکنون صورت گرفته و نقشه‌های شوم دشمنان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی را برهم زده است.

فرمانده ناوگان شمال با اشاره به اینکه دریا همواره عرصه دانش است، افزود: اقتدار دریایی، توانمندی و قدرت ایران اسلامی تنها با گوش به فرمان بودن به ولایت فقیه حاصل می شود.

وی ادامه داد: در تمام دنیا نیروی دریایی از دانشی فراتر از دانش روز برخوردار است و وجود مجموعه‌ای از تجهیزات در یک یگان دریایی بر اساس اقتضای کاری آنها و استفاده از دانش موجود در کشور برای به روز کردن و ساخت و طراحی تجهیزات فراتر از دانش بیگانه از افتخارات نیروی دریایی ارتش است.

ناخدا یکم طاهری در ادامه با اشاره به توطئه دشمنان در ترویج ایران هراسی در منطقه، تصریح کرد: دشمن به دنبال این است با طراحی این توطئه شوم مانع حضور جمهوری اسلامی ایران در دریاها شود اما نظام مقدس اسلامی با حضور مستمر و مقتدرانه در دریا و ایجاد تعاملات بین المللی با سایر کشورها، این حربه دشمن را نابود و اقتدار خود را به نمایش گذاشته است.