تسهیلات دولت بر ناشران خصوصی متمرکز شود

یحیی دهقانی مدیر نشر مبتکران درباره وضعیت یارانه های موجود درحیطه کاغذ کتاب های کودک به خبرنگار مهرگفت: درحال حاضرناشران بسیاری هستند که با قطع این یارانه موافقند و در پاسخ این سوال اعتقاد دارند، کاغذی که به این شکل توزیع شود همان بهتر که کاملا قطع شود. البته شنیده ایم که دولت به خصوص وزارت ارشاد ، قراراست بعد از قطع یارانه، کمک های دیگری از جمله خرید کتاب،راه اندازی فروشگاه ها و نمایشگاه ها و... را به حیطه نشر اختصاص دهد.

مدیر نشر مبتکران با اشاره به این که ناشران دولتی نباید از مزایای یارانه های دولتی برخوردار شوند خاطرنشان کرد: ناشران دولتی از سایرامکاناتی که دولت به آنها اعطا کرده بهره مندند. بنابراین تصور می کنم آنچه دولت درحیطه نشر به خصوص درزمینه کتاب های کودک ونوجوان انجام می دهد، باید بر ناشران خصوصی متمرکز باشد. همچنین نشر باید از بخش دولتی به بخش های خصوصی منتقل شود.نه تنها در ایران بلکه در تمام کشورهای پیشرفته دنیا، امور فرهنگی و هنری برعهده بخش های خصوصی است و دولت تنها به نظارت می پردازد تا اختلال و خلافی صورت نگیرد.

دهقانی تصریح کرد: با این حال دولت طی سال های گذشته فعالیت های مثبتی در زمینه نشر انجام داده است که نمی توان آنها را نادیده گرفت. نخست اینکه برخی کتاب های کودک خریداری و به کتابخانه های عمومی راه یافتند. همچنین تسهیلاتی چون وام و اعطای کاغذ از دیگر فعالیت های دولت در این حیطه به شمار می رود. اما با این تفاسیر، تبعات حذف یارانه ناشی از عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. مسلما اگر سیاست گذاری ها در این راستا مطلوب باشد، بهبودی در وضعیت نشر به وجود می آید و این امر می تواند با هدایت ارشاد به تشکل های صنفی کتاب کودک نیز تسری یابد.