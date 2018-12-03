پایان هفته در خوزستان پربارش خواهد بود

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی شبانه روز گذشته شهر شوش با دمای ۲۸ درجه و شهر ایذه با دمای هوای ۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک ترین شهرهای استان گزارش شده اند.

وی با بیان اینکه طی همین مدت هوای شهر اهواز حداقل ۱۶ و حداکثر ۲۷ درجه سانتیگراد گزارش شده است، افزود: طی امروز و فردا شاهد افت چهار تا پنج درجه ای دما نسبت به روزهای اول هفته خواهیم بود. همچنین در این ایام مه صبحگاهی و شامگاهی پدیده غالب در استان پیش بینی می شود.

سبزه زاری یادآور شد: در روزهای پایانی هفته با ناپایداری و بارش های قابل توجه مواجه خواهیم شد.