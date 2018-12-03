ضارب پرستار بیمارستان ۵ آذر گرگان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان گلستان حجت الاسلام سیدرضا سیدحسینی اظهار کرد: ضارب پرستار بیمارستان پنجم آذر گرگان دستگیر شد.

وی افزود: این فرد به جرم حمل و توزیع چهار هزار و ۵۰۰ لیتر مشروبات الکلی هم تحت تعقیب بود که امروز با حکم معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکز استان و تلاش پلیس دستگیر شد.

سیدحسینی ادامه داد: متهم حدود دو هفته پیش به عنوان همراه بیمار در بیمارستان پنجم آذر گرگان حضور داشت که با پرستار بیمارستان درگیر و او را مورد ضرب و شتم قرار داد.

وی اضافه کرد: این فرد پس از ضرب و شتم پرستار، از بیمارستان فرار کرد و بازداشت شد.

به گفته سیدحسینی، از آن جا که این فرد سوابق متعددی دارد و حکم جلب او پیشتر از این هم صادر شده بود، قاضی پرونده تا زمان صدور رای نهایی با قرار وثیقه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی او را راهی زندان کرد.