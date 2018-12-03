  1. استانها
  2. گلستان
۱۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۱۲

دادستان عمومی و انقلاب مرکز گلستان:

ضارب پرستار بیمارستان ۵ آذر گرگان دستگیر شد

ضارب پرستار بیمارستان ۵ آذر گرگان دستگیر شد

گرگان- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان از دستگیری ضارب پرستار بیمارستان پنج آذر گرگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان گلستان حجت الاسلام سیدرضا سیدحسینی اظهار کرد: ضارب پرستار بیمارستان پنجم آذر گرگان دستگیر شد.

وی افزود: این فرد به جرم حمل و توزیع چهار هزار و ۵۰۰ لیتر مشروبات  الکلی هم تحت تعقیب بود که امروز با حکم معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکز استان و تلاش پلیس دستگیر شد.

سیدحسینی ادامه داد: متهم حدود دو هفته پیش به عنوان همراه بیمار در بیمارستان پنجم آذر گرگان حضور داشت که با پرستار بیمارستان درگیر و او را مورد ضرب و شتم قرار داد.

وی اضافه کرد: این فرد پس از ضرب و شتم پرستار، از بیمارستان فرار کرد و بازداشت شد. 

به گفته سیدحسینی، از آن جا که این فرد سوابق متعددی دارد و حکم جلب او پیشتر از این هم صادر شده بود، قاضی پرونده تا زمان صدور رای نهایی با قرار وثیقه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی او را راهی زندان کرد.

کد مطلب 4474834

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها