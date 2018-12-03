نمایشگاه کتاب در خاش افتتاح شد

تیمور کرد زابلی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای افزایش سرانه مطالعه در جامعه و توسعه فرهنگ کتابخوانی در تلاشیم تا به مناسبت های مختلف نمایشگاه کتاب در سطح شهر برگزار کنیم.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خاش افزود: این دوره از نمایشگاه با ۴ هزار عنوان کتاب در موضوعات مختلف به جز کتب کمک آموزشی فعالیت خود را از امروز شروع کرده و به مدت ۲۰ روز ادامه دارد.



وی تصریح کرد: در راستای فرهنگ سازی مناسب کتابخوانی و افزایش قدرت خرید مردم در این دوره از نمایشگاه تمامی کتب با تخفیف ۵۰ درصدی به فروش می رسد.



این مسئول ادامه داد: انتظار می رود اقشار مختلف جامعه من جمله خانواده ها، دانشجویان، دانش آموزان و تحصیل کردگان از این نمایشگاه استقبال کنند و نسبت به معرفی این نمایشگاه به دیگران تلاش کنند.



وی گفت: خوشبختانه با مشارکت بخش خصوصی جهت توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی مکان برگزاری نمایشگاه کتاب به صورت رایگان در اختیار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خاش قرار گرفت.



کرد زابلی در پایان بر ضرورت افزایش مشارکت بخش خصوصی در امور فرهنگی و اجتماعی تاکید کرد.