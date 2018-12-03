معلولان نزد خداوند از ارزش و جایگاه ویژه ای برخوردار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین الله نور کریمی تبار ظهر دوشنبه در مراسم اختتامیه سومین سوگواره ملی عکس و دلنوشته مسیر سبز اظهار کرد: جامعه توانخواهان و معلولان به عنوان بخشی از افراد باید مورد توجه ویژه مسئولان قرار گیرند.

وی افزود: در این میان نقش قانوگذاران در تهیه قوانینی حمایتی از این افراد برای مشارکت هرچه بیشتر انان در فرآیند های اجتماعی تعیین کننده است.

امام جمعه ایلام تاکید کرد: تجربه ثابت کرده محدودیت های جسمی مانعی برای پیشرفت افراد نیست و نمونه های متعددی از افراد موفق دارای معلولیت در جهان و ایران وجود داشته و دارد.

حجت الاسلام کریمی تبار اضافه کرد: خانواده ها در ترغیب افراد دارای معلویت به حضور در فعالیت های اجتماعی نقش بسزایی دارند و نباید اجازه دهند این افراد در منازل گوشه گیر شوند و باید بنا به ظرفیت ها و استعدادهای آنها بتوان آنها را وارد فضاهای اجتماعی کرد.

وی یادآور شد: معیار برتری انسان ها نه جسم بلکه بر اساس تقوا است چرا که اگر خدا عضوی را بگیرد به دلیل وسعت رحمتش آنرا جبران می کند و بشر در این زمینه ارزیابی می شود.

امام جمعه ایلام تاکید کرد: جامعه معلولان به عنوان عضوی از افراد الگویی برای انسان های سالم هستند که به رغم داشتن محدودیت های جسمی خلاقیت های ویژه دارند.

حجت الاسلام کریمی تبار یادآور شد: محدودیت های جسمی هیچگاه از ارزش و منزلت انسان نمی کاهد و معلولان نزد خداوند از ارزش و جایگاه ویژه ای برخوردارند.