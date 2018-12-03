آکسفورد از دانشگاه های آمریکایی جلو زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز هایر اجوکیشن، آکسفورد نخستین دانشگاه انگلیسی است که در صدر رتبه بندی موضوعی دانشگاه های برتر علوم رایانه ای و مهندسی و فناوری Times Higher Education قرار می گیرد.

درهمین راستا آکسفورد از سه دانشگاه قدرتمند آمریکایی در ۲ فهرست پیشی گرفته است.

آکسفورد در رتبه بندی علوم رایانه ای از دانشگاه استانفورد و MIT پیشی گرفت. به این ترتیب استانفورد با دو پله سقوط به رده سوم و MIT با۵ پله سقوط به رده پنجم نزول کردند.

در رده بندی دانشگاه های برتر مهندسی و فناوری نیز آکسفورد به امتیاز کلی بالاتر از استانفورد دست یافت. به این ترتیب استانفورد به رده دوم سقوط کرد و موسسه فناوری کالیفرنیا نیز با دو پله سقوط در رده چهارم قرار گرفت.

آکسفورد تنها دانشگاه اروپایی نیست که در رده بندی بخش علوم رایانه ای صعود کرده است. موسسه فناوری زوریخ(ETH Zurich) نیز در رده بندی دو پله صعود کرد و به رده دوم رسید. دانشگاه کمبریج نیز با پله صعود در رده چهارم قرار گرفت.

با این وجود در رده بندی مهندسی دانشگاهی کمبریج با یک پله سقوط در رده ششم و موسسهETH Zurichهمچنان در رده نهم باقی ماند.

رده بندی آکسفورد در حوزه بهبود محیط های آموزشی و درآمد صنعتی نیز ارتقا یافته است.