تولید نفت روسیه کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اطلاعات وزارت انرژی روسیه دیروز (یکشنبه، ۱۱ آذرماه) نشان داد تولید نفت این کشور در ماه نوامبر امسال به ۱۱ میلیون و ۳۷۰ هزار بشکه در روز رسید که کمتر از رقم تولید بی‌سابقه ۱۱ میلیون و ۴۱۰ هزار بشکه در روز در ماه اکتبر این سال بود.

کاهش تولید نفت روسیه در ماه نوامبر، همسو با کاهش تولید نفت اوپک در دوره یادشده بوده است.

تولیدکنندگان عمده نفت عضو و غیر عضو اوپک، درباره احتمال تأثیر منفی عرضه مازاد نفت بر قیمت این کالا نگرانند و به دنبال راه‌های احتمالی برای مهار تولید خود هستند. قرار است این تولیدکنندگان این هفته در وین، پایتخت اتریش، دیدار داشته باشند.

صادرات نفت روسیه از طریق خط لوله در ماه نوامبر به ۴ میلیون و ۲۹۷ هزار بشکه در روز رسید. همچنین تولید گاز روسیه در ماه نوامبر، ۶۲ میلیارد و ۶۷۰ میلیون متر مکعب در روز بود.