طرح سفیران سلامت در مدارس شهرستان دیر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر پیش از ظهر دوشنبه در این آیین ضمن تشکر از مدیریت آموزش و پرورش به سبب برنامه ریزی و برگزاری این مراسم گفت: بیش از ۱۱ هزار دانش آموز در شهرستان دیر، تاکنون از خدمات حوزه سلامت بهره‌مند شده‌اند.

حسین ناظمیان پور از اجرای طرح مکمل یاری در شهرستان دیر خبر داد و اظهار داشت: در اجرای طرح مکمل یاری یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال مکمل های دارویی خریداری شده است و به طور رایگان بین گروه های هدف و دانش آموزان به همراه آموزش های لازم ، توزیع شده است.

ناظمیان پور با بیان اینکه سفیران سلامت به دانش آموزان داوطلب و علاقمند فعالیت های گروهی در حیطه های مختلف سلامت جسمی،روانی،اجتماعی و معنوی اطلاق می شود، افزود: مطابق این برنامه قرار است ۱۰ درصد دانش آموز شهرستان دیر به عنوان سفیر سلامت ثبت نام و در کلاسهای آموزشی شرکت کنند.

معاون شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر با بیان اینکه ۱۵ مدرسه در سطح شهرستان دیر به عنوان مروج برنامه های سلامت معرفی شده اند، گفت: وزارت بهداشت و درمان برنامه‌های گوناگونی را برای گروه‌های سنی مختلف در نظر گرفته است تا بتواند به عنوان متولی اصلی حوزه سلامت در کنار سایر نهادها به ارتقای سطح سلامت جامعه کمک کند.

ناظمیان پور از اجرای طرح ملی مدارس عاری از پوسیدگی دندان در شهرستان دیر، خبر داد و اظهار داشت: دانش آموزان دوران دبستان در این طرح خدمات دندانپزشکی به صورت رایگان دریافت می‌کنند و این قشر در صورت نیاز به خدمات تکمیلی به مراکز تخصصی استان ارجاع داده می شوند.

وی خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت و درمان با همکاری آموزش و پرورش طرح‌های دیگری چون وارنیش تراپی، تربیت سفیران سلامت، طرح پدیکولوزیس نیز در مدارس اجرا می‌کند و کارشناسان و به‌ورزان نیز به صورت ماهانه با حضور در بین دانش آموزان آموزش‌هایی لازم را در زمینه‌های مختلف ارائه می‌دهند.

امام جمعه دیر در این آیین گفت: با توجه به اهمیت سلامت در اسلام، همه کسانی‌که برای سلامتی انسان‌ها تلاش می‌کنند باید مورد تقدیر قرار بگیرند.

حجت‌الاسلام سید علی حسینی با تاکید بر اینکه سفیران سلامت خود باید الگویی برای سلامت در بین دوستان و دانش آموزان باشند، اظهار داشت: سفیران سلامت با انتقال آموزش های بهداشتی به دوستان، دانش آموزان و خانواده ها باعث فرهنگ‌سازی در زمینه بهداشت و پیشگیری از بیماری‌ها می شوند.

امام جمعه دیر با بیان اینکه شما دانش آموزان به عنوان رابطین سلامت، بایستی رایطین بهداشتی بین مدرسه وخانواده و جامعه باشید، گفت: سلامتی از نعمت‌های ارزشمند خداوند است و بدون سلامتی بسیاری از فعالیت‌ها امکان‌پذیر نیست، از این رو نیاز به ارتقای سلامت در جامعه و افراد وجود دارد .

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش شهرستان دیر نیز در این آیین با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین عناصر جامعه بشری سلامت است، گفت: انجام تلاش وافر برای حفظ سلامت در عرصه روحی و روانی و جسمی بسیار حایز اهمیت بوده و یکی از بسترهای رسیدن به سلامت مستمر، کار پژوهشی در این عرصه است.

اسماعیل مختارزاده از اجرای برنامه های متنوع فرهنگی ورزشی به مناسبت دهه فجر در سطح شهرستان دیر خبر داد و اظهار داشت: همایش بزرگ هنرهای آوایی و نمایشی،پیاده روی بزرگ دانش آموزان با اولیاء، همایش بزرگ دوچرخه سواری مقطع ابتدایی با حضور ۲۰۰ دوچره سوار، و ۴۰ صبح خاطره به مناسبت انقلاب در ۴۰ آموزشگاه با حضور پیشکسوتان در سطح شهرستان دیر برگزار خواهد شد.

مدیر آموزشگاه صبا شهر دوراهک نیز در این آیین با تاکید بر اهمیت و لزوم خود مراقبتی در ارتقای سطح سلامت مردم و نیز ترویج سبک زندگی سالم، گفت: آموزش خودمراقبتی، بهداشت محیط زیست، پیشگیری از بیماری‌های واگیردار و غیرواگیر، تغذیه سالم، تحرک فیزیکی، حل مسئله، مدیریت خشم و تفکر سالم از جمله موضوعات مطرح شده در این طرح است.

کبری عالیپور اظهار داشت: برگزاری صبحانه سالم،برگزاری مسابقات ورزشی، اجرای ورزش صبحگاهی، برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای، برگزاری روز جهانی تخم مرغ، برگزاری روز هوای پاک، روز جهانی سالمند، اجرای مانور زلزله، اجرای کاگاه آموزش مبارزه با آسیب های اجتماعی و اجرای طرح حیاط پویا از جمله برنامه های است که در این آموزشگاه برگزار می‌شود.