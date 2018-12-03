هفته فرهنگی صدرا و تلاش برای تقویت هویت فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا، خلیل حاجی پور مدیرعامل این شرکت در این خصوص گفت: هفته فرهنگی شهر صدرا در قالب یک رویداد هنری، موضوع توسعه اجتماعی- فرهنگی شهر صدرا و هویت بخشی شهر را دنبال می کند.

وی افزود: بعد از شهر جدید اندیشه، صدرا دومین شهر جدیدی است که موفق شده میزبان بیش از ۹۰ اثر از ۸۰ نقاش معاصر ایران باشد که به مدت یک هفته در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید صدرا تصریح کرد: در روز افتتاحیه این جشنواره که با حضور سپرست استانداری فارس، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی اصغر تجویدی هنرمند پیشکسوت استان و جمعی دیگر از مقامات استان و شهر صدرا برگزار گردید، بیش از ۳۰۰ نفر به بازدید از نمایشگاه پرداختند، و برنامه های جانبی مانند پرفورمنس نور و رنگ، برگزاری ورکشاپ های هنری عکاسی، بسته بندی و اسکیس توسط استادان برجسته کشور برگزار شد و گروه موسیقی دلکوک به اجرای موسیقی پرداخت که این برنامه ها در مابقی روزهای نمایشگاه نیز با عنوان های متفاوت ادامه خواهند یافت. وی خاطرنشان کرد: اینگونه برنامه های جانبی وجه تمایز این نمایشگاه با دیگر نمایشگاه‌ها در بروز و ظهور دغدغه‌های شهروندان است.

وی ضمن ارائه گزارشی از روند برپایی نخستین جشنواره فیلم کوتاه وعکس شهرهای جدید ایران همزمان با این نمایشگاه نیز گفت: مجموعه عمران صدرا با برگزاری جشنواره فیلم کوتاه و عکس شهرهای جدید به دنبال آن بود که بتواند از منظر دوربین شهروندان، دغدغه های شهری و اولویت این عزیزان را در حوزه های مختلف جویا شود.

وی افزود: این جشنواره که فراخوان آن در شهریورماه داده شده بود، موفق به جذب ۲۹۰ اثر شامل فیلم کوتاه و عکس گردید که در قالب گالری، عکس های منتخب این جشنواره نیز به معرض نمایش گذاشته شده و آثار برتر این جشنواره نیز شامل ۱۰ فیلم کوتاه و ۱۰ عکس در آیین اختتامیه این نمایشگاه معرفی خواهند شد.

حاجی پور افزود: این جشنواره و رویدادهای جنبی آن می تواند زمینه ساز توسعه فرهنگی و اجتماعی باشد و از جمله اتفاقاتی که می تواند به عنوان نقطه قوت شهرهای جدید تلقی شود این است که به یاد داشته باشیم شهرهای جدید تنها محل تولید مسکن و اجرای پروژه های عمرانی نیست بلکه آنچه این شهرها را ارزشمند می کند روح شهر است که کمتر به آن توجه شده است.