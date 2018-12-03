به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست از محل برگزاری دوره های آموزشی بدو خدمت محیط بانی که در اردوگاه امام علی (ع) شهر کرج در حال برگزاری است به صورت سر زده بازدید کرد و از نزدیک، نحوه آموزش های محیط بانی را مورد ارزیابی قرار داد.

اسکندر امیدی نیا در بازدید از محل برگزاری دوره های آموزشی محیط بانی، با مثبت ارزیابی کردن این دوره ها بر عملکرد محیط بانان افزود: در سال جاری برای آموزش بدو خدمت تعداد ۵۰۰ نفر از محیط بانان برنامه ریزی شده که این آموزش ها در پنج دوره ۱۰۰ نفره برای محیط بانان آموزش ندیده سراسر کشور در حال اجراست.



امیدی نیا با اشاره به جمعیت حدود ۳۲۰۰ نفری محیط بانان کشور گفت: به دلیل حساسیت ها و مخاطرات منحصر به فرد شغل محیط بانی، معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست، آموزش های ضمن خدمت این بخش از پرسنل سازمان را در سرلوحه برنامه های آموزشی قرار داده و کیفیت برگزاری و اثربخشی این دوره ها را با دقت زیر نظر دارد.



امیدی نیا در بازدید از کلاس ها و نحوه برگزاری آموزش های بدو خدمت برای چهارمین گروه ۱۰۰ نفره محیط بانان، گفت: با آسیب شناسی به عمل آمده در طی دوره های آموزشی پیشین، تلاش شده است تا آموزش های اثربخش و کاربردی متناسب با سطح علمی و مهارت فراگیران در کلاس های متنوع و زیر نظر اساتید مجرب و آگاه طراحی و اجرا شود.



وی ادامه داد: مطابق با برنامه ریزی های به عمل آمده، آموزش های بدو خدمت محیط بانی در چهار بخش عمومی، انتظامی، تخصصی محیط زیست و میدانی به فراگیران ارائه خواهد شد و عناوین درسی از قبیل آشنایی با بیماری های حیات وحش، شناخت آلاینده های محیط زیست، اصول جلب مشارکت و کار با جوامع محلی و بومی، امداد و نجات، قوانین و مقررات انتظامی، اطفاء حریق در منابع طبیعی، اسلحه شناسی، اصول گشت زنی، کنترل خشم و غیره به محیط بانان آموزش داده می شود و در انتهای برنامه های آموزشی، محیط بانان به صورت عملی با مهارت های دفاع شخصی و تیر اندازی در میدان تیر نیز آشنا خواهند شد.



سرپرست معاونت آموزش و پژوهش با استناد به نظرسنجی و ارزشیابی دوره های آموزشی از فراگیران و اعلام رضایت از شرایط برگزاری این دوره ها، از همکاری و هماهنگی یگان حفاظت سازمان، نیروی انتظامی و همچنین دانشکده محیط زیست که وظیفه برگزاری این دوره را بر عهده داشتند؛ تشکر و قدردانی کرد و از دفتر آموزش محیط زیست سازمان خواست تا با برنامه ریزی و نظارت دقیق تر، به افزایش غنای علمی و هدفمندی این دوره ها کمک کند.



وی با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده و روند اجرای دوره های آموزشی بدو خدمت محیط بانی، گفت: تا پایان آذرماه ۵۰۰ نفر از محیط بانان آموزش های بدو خدمت را فراگرفته و پیش بینی می شود در صورت مساعدت مقام عالی ریاست سازمان و فراهم شدن زیرساخت های اجرایی، به زودی محیط بانانی که آموزش ندیدند، تحت پوشش آموزش های بدو خدمت قرار گرفته و هیچ محیط بان آموزش ندیده ای در سطح کشور وجود نداشته باشد.



امیدی نیا در طی بازدید از محل برگزاری دوره های آموزشی محیط بانی با اساتید، دست اندرکاران برگزاری دوره و محیط بانان شرکت کننده دیدار و گفتگو کرد.