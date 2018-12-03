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۱۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۵۷

رئیس دانشگاه شریف :

فرصت مطالعاتی نباید به دلیل نرخ ارز متوقف شود

فرصت مطالعاتی نباید به دلیل نرخ ارز متوقف شود

رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: نباید فرصت‌های مطالعاتی اساتید به دلیل مشکل نرخ ارز متوقف شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود فتوحی ظهر امروز در نشست خبری در دانشگاه تهران در خصوص وضعیت پروژه ارتقا ۵ دانشگاه و ۵ پژوهشکده کشور به تراز بین المللی گفت:  هر یک از این دانشگاه ها برنامه های خود را ارائه دادند و برای اجرای این برنامه ها یک ناظر برای این مراکز تعیین شده است.

وی اظهار داشت: اندکی بودجه تاکنون برای اجرای این پروژه در اختیار دانشگاه های معتبر قرار گرفته اما مبلغ آن کم بوده و قرار است تخصیص های بیشتری در این زمینه اعطا شود.

فتوحی در خصوص ایجاد رشته های میان رشته ای تصریح کرد: در دانشگاه صنعتی شریف رشته های میان رشته ای مهندسی اعصاب و اقتصاد انرژی تصویب شده و قرار است در این رشته ها دانشجوی دکتری پذیرش شود.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی نیازمند بازنگری کلی در برنامه های آموزشی دانشگاه ها هستیم که دانشگاه شریف این روند را آغاز کرده است.

رئیس دانشگاه شریف گفت: در حال حاضر دانشگاه‌ها با مشکل قیمت ارز مواجه هستند. نباید فرصت‌های مطالعاتی اساتید به این دلیل متوقف شود.

کد مطلب 4474907

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