۱۲ گروه در ردیف بیمه شدگان اصلی تامین اجتماعی قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، تا پایان بهار سال جاری، ۱۳میلیون و۹۴۲ هزار و۴۰۳ نفر بیمه شده اصلی تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند که در گروههای اجباری، اختیاری، حرف و مشاغل و آزاد، رانندگان، بافندگان، کارگران ساختمانی، کارفرمایان صنفی، باربران، خادمین مساجد، زنبورداران، بیمه بیکاری و بیمه توافقی قرار گرفته اند.

از مجموع بیمه شدگان اصلی تا پایان سه ماه اول سالجاری، ۹میلیون و۵۲۳ هزار و ۳۲۹ نفر بیمه شده اجباری هستند که ۶۸.۳۰ درصد بیمه شدگان اصلی این سازمان را تشکیل می دهند.

از دیگر گروههای بیمه شدگان اصلی تأمین اجتماعی می توان به بیمه شدگان اختیاری با ۷۶۰ هزار و ۴۷۱ نفر، بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد با ۸۹۹ هزار و۳۴۹ نفر و ۹۶۰ هزار و ۷۸۰ نفر راننده در همین مدت اشاره کرد.

بر اساس این گزارش، ۳۳۲ هزار و۹۶۳ نفر بافنده، ۹۸۴ هزار و۵۷۸ نفرکارگر ساختمانی، ۲۰۷هزار و۲۰۳نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری، ۱۴۰ هزار و ۴۷۸ نفر بیمه شده توافقی، ۵۰ هزار و ۵۶۱ نفر کارفرمای صنفی، ۴۶ هزار و ۸۲۶ نفر باربر، ۳۲ هزار و ۵۵۸ نفر خادم مسجد و ۳ هزار و ۳۰۷ نفر زنبوردار دیگر بیمه شدگان اصلی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند که از خدمات این سازمان استفاده می کنند.