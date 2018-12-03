همه مشکلات به مدد دانش حل می شود/ شبکه ای از نخبگان تشکیل می دهم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورمحمدی ظهر امروز در آیین تودیع و معارفه استانداران سابق و جدید آذربایجان شرقی گفت: بنده رایزن علمی ایران در ۵کشور بوده ام و سعی کرده ام همیشه با آگاهی به درد مردم، به آن ها خدمت کنم.

وی ادامه داد: ۳۰سال در دانشگاه تبریز خدمت کرده ام و ۲۰سال از این مدت را در کارهایی اجرایی سپری کرده ام. خودم را انسانی دردمند معرفی می کنم و معتقدم دردمند بودن نعمت بزرگی است.

پورمحمدی عنوان کرد: مریضی که ناله می کند، بخاطر بیداری و هوشیاری است به خاطر همین، انسان های دردمند جامعه که مشکلات را بیان می کنند نعمت به شمار می آیند.

وی همچنین خود را فردی توسعه گرا و تحول طلب معرفی کرد و گفت: برای توسعه دوچیز لازم است که یکی تغییر نگرش است و باید ذهن هایمان را عوض کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی اعلام کرد: شعار من وحدت، همدلی و همکاری است چراکه دولت ما دولت اعتدال است و لازمه اعتدال عمل کردن به همین شعارهاست.

وی خاطرنشان کرد: به مدد دانش می توان همه مشکلات را حل کرد. بنده سعی خواهم کرد نخبگان را به کار بگیرم و شبکه ای از نخبگان را برای پیشبرد اهداف توسعه تشکیل خواهم داد.

«پورمحمدی، از چهره های خدوم و کاملا مثبت است»

همچنین در این جلسه، مجید خدابخش، استاندار سابق آذربایجان شرقی گقت: آقای پورمحمدی، استاندار جدید آذربایجان شرقی از چهره های خدوم و کاملا مثبت و کاملا آشنا به محیط کار استان است.

وی اعلام کرد: در ۲۴ساعت هرزمان هرمطلبی باشد، بر خود وظیفه می دانم که استاندار و مدیران جدید را راهنمایی بکنم چرا که هم اکنون در مقطع حساسی قرار گرفته ایم و جنگ اقتصادی با دشمنان وجود دارد.

خدابخش در بخش دیگری از سخنان خود تشریح کرد: در تاریخ خوانده ایم که آذربایجان شرقی و مخصوصا تبریز یکی از مهم ترین نقاط کشورمان هستند و ما به اینکه آذری هستیم افتخار می کنیم.

وی تصریح کرد: همچنین تبریز در ۲۹بهمن سال ۵۶، قیام ماندگاری را آغاز کرد، قیامی قهرمانانه که در شکل گیری انقلاب اسلامی بسیار موثر بود.