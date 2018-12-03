به گزارش خبرنگار مهر، به همت اداره کل ورزش و جوانان لرستان و همزمان با روز جهانی معلولین، ورزشکاران لرستانی مدال آور در مسابقات پاراآسیایی جاکارتا تجلیل شدند.

در این مراسم که با حضور استاندار لرستان، مدیرکل بهزیستی لرستان، معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، مدیرکل ورزش و جوانان و جمعی از جانبازان و معلولان لرستان برگزار شد؛ ورزشکاران مدال آور لرستانی با اهداء لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شدند.

فرزاد سپهوند، سجاد محمدیان، عارف بهاروند، محسن کاییدی، فرشته مرادی، مسعود حیدری، بهزاد عزیزی، علی عباس نژاد و ... ورزشکاران لرستانی بودند که در مسابقات پاراآسیایی جاکارتا موفق به کسب ۵ مدال طلا، ۵ مدال نقره و ۲ مدال برنز شدند.