کشف ۲۱ کیلوگرم ماده مخدر تریاک در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی قزوینه گفت: در پی تلاش های اطلاعاتی چند ماهه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بر روی یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر که اقدام به انتقال مواد مخدر به استان همدان می کردند، مشخص شد این قاچاقچیان برای انتقال مواد مخدر به استان های جنوب کشور رفته اند.

وی افزود: این قاچاقچیان در راه بازگشت، در شهر همدان در منزلشان شناسایی و در بازرسی از خودرو سواری آن ها،۲ کیلو گرم تریاک با لفافه کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان با اشاره به اینکه ۳ متهم در این خصوص دستگیر شدند، گفت: اشراف اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر همدان باعث شده قاچاقچیان مواد مخدر نتوانند به راحتی به اهداف شوم و پلید خود برسند.